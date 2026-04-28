Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης: «Ένα όραμα δεκαετιών έγινε πραγματικότητα»

Τα έργα ανάπλασης στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη διαμόρφωση αρχαιολογικής και πολιτιστικής ζώνης στην Αθήνα, επισκέφθηκε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον διευθύνοντα σύμβουλο της «Ανάπλαση Δημόσιων Χώρων Α.Ε.» Χρόνη Ακριτίδη για τις εργασίες που υλοποιήθηκαν σε έκταση 28.360 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και για τον σχεδιασμό ανάδειξης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων για ανάπλαση της λεωφόρου.

«Ένα όραμα δεκαετιών, που αφορούσε ουσιαστικά ένα σημαντικό τμήμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της πρωτεύουσας, σήμερα έχει γίνει πραγματικότητα», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ο ίδιος είπε ότι «εντυπωσιάζεται από την ποιότητα των εργασιών» και από τη «μεγάλη πολιτιστική σημασία» του έργου για την Αθήνα, τους κατοίκους της και τους επισκέπτες της.

Η ανάπλαση

Η αναμορφωμένη Βασιλίσσης Όλγας συνδέει τον Εθνικό Κήπο και τον Κήπο του Ζαππείου με το Ιερό του Ολυμπίου Διός, σε μικρή απόσταση από τον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Αποστόλου Παύλου, το Παναθηναϊκό Στάδιο και τον λόφο του Αρδηττού. Στο πλαίσιο της ανάπλασης φυτεύθηκαν 160 δέντρα και 8.500 καλλωπιστικά φυτά, ενώ τοποθετήθηκαν σχεδόν 270 φωτιστικά σώματα και ιστοί. Παράλληλα, προβλέπεται απρόσκοπτη πρόσβαση για ΑμεΑ σε όλη την έκταση του πεζοδρόμου.

Πιλοτική κυκλοφορία οχημάτων για τρεις μήνες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στο ζήτημα της κυκλοφορίας των οχημάτων. Όπως είπε, η κατεύθυνση που έχει συζητηθεί με το υπουργείο Μεταφορών είναι να δοθεί ο δρόμος πιλοτικά στην κυκλοφορία για τρεις μήνες, ώστε να αξιολογηθεί πώς αντιδρά η πόλη και αν η κίνηση των οχημάτων «βοηθάει ή επιβαρύνει τελικά την κίνηση στο κέντρο».

«Το βασικό μας μέλημα πάντα είναι η υποστήριξη των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. «Ο δρόμος αυτός, όμως, δεν είναι πρωτίστως δρόμος για τα οχήματα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη διέλευση των αυτοκινήτων «συμπληρωματικό ρόλο».

Αναδεικνύεται η Αθήνα

Από την πλευρά της, η Λίνα Μενδώνη ανέφερε ότι με την πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας «αποδίδεται στην πόλη ένα τμήμα της» που αναδεικνύει την Αθήνα στη μακρά ιστορική της διάρκεια, συνδέοντας το Ολυμπιείο με το Ζάππειο, τον Εθνικό Κήπο και τη διαδρομή προς την Ακρόπολη.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκαν αρχαιότητες που χρονολογούνται από τον 4ο αιώνα π.Χ. έως τα βυζαντινά χρόνια και αναμένεται να αποδοθούν στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Αθήνας έως τις αρχές του 2027.