Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό μαζί με τον Πίνατ – Τα στιγμιότυπα από το Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοξένησε σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Από δίπλα του βέβαια δεν έλειπε και ο σκύλος του Μεγάρου, ο Πίνατ, για να μας προσφέρει κάποια πολύ γλυκά στιγμιότυπα.

Ο πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος Β’ βρίσκεται στη χώρα μας με αφορμή τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και για τα εγκαίνια του προξενείου της χώρας του στην Αθήνα. Πριν όμως από αυτές τις υποχρεώσεις πέρασε από το Μέγαρο Μαξίμου για να συνομιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τους ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο πρίγκιπας του Μονακό μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον καλεσμένο του ότι «η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο» συμπληρώνοντας πως «προσβλέπω στη συνεργασία μας ώστε η συνέχιση των προκλήσεων να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο»

Από την πλευρά του ο πρίγκιπας Αλβέρτος επισήμανε ότι «Ελλάδα και Μονακό έχουν σχέσεις που υπάρχουν εδώ και αιώνες παρά ότι οι διπλωματικές σχέσεις ξεκίνησαν το 2008».

Τον Αλβέρτο συνόδευσαν συνεργάτες του, ενώ στο τραπέζι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθισε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος στις δηλώσεις του on camer στο Προεδρικό Μέγαρο αναφέρθηκε στις σχέσεις αιώνων του Μονακό με την Ελλάδα και στον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου, έναν πολιτισμό ειρήνης και αλληλοβοήθειας.

«Αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί οι χώρες μας σχετίζονται αιώνες με κοινό σημείο τη Μεσόγειο και τον πολιτισμό της ειρήνης της αλληλοβοήθειας της επικοινωνίας», είπε συγκεκριμένα ο κ. Αλβέρτος