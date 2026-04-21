Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό μαζί με τον Πίνατ – Τα στιγμιότυπα από το Μέγαρο Μαξίμου

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος αναφέρθηκε στις σχέσεις αιώνων του Μονακό με την Ελλάδα και στον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης φιλοξένησε σήμερα Τρίτη 21 Απριλίου τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Από δίπλα του βέβαια δεν έλειπε και ο σκύλος του Μεγάρου, ο Πίνατ, για να μας προσφέρει κάποια πολύ γλυκά στιγμιότυπα.

Ο πρίγκιπας του Μονακό, Αλβέρτος Β’ βρίσκεται στη χώρα μας με αφορμή τη συμμετοχή του στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και για τα εγκαίνια του προξενείου της χώρας του στην Αθήνα. Πριν όμως από αυτές τις υποχρεώσεις πέρασε από το Μέγαρο Μαξίμου για να συνομιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τους ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό ο πρίγκιπας του Μονακό μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

Κατά τον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες ο Έλληνας Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε στον καλεσμένο του ότι «η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο» συμπληρώνοντας πως «προσβλέπω στη συνεργασία μας ώστε η συνέχιση των προκλήσεων να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο»

Από την πλευρά του ο πρίγκιπας Αλβέρτος επισήμανε ότι «Ελλάδα και Μονακό έχουν σχέσεις που υπάρχουν εδώ και αιώνες παρά ότι οι διπλωματικές σχέσεις ξεκίνησαν το 2008».

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 21 Απριλίου 2026 / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου, Τρίτη 21 Απριλίου 2026. / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Τον Αλβέρτο συνόδευσαν συνεργάτες του, ενώ στο τραπέζι μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη κάθισε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πίνατ / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο πρίγκιπας Αλβέρτος στις δηλώσεις του on camer στο Προεδρικό Μέγαρο αναφέρθηκε στις σχέσεις αιώνων του Μονακό με την Ελλάδα και στον κοινό πολιτισμό της Μεσογείου, έναν πολιτισμό ειρήνης και αλληλοβοήθειας.

«Αυτό δεν σημαίνει τίποτα γιατί οι χώρες μας σχετίζονται αιώνες με κοινό σημείο τη Μεσόγειο και τον πολιτισμό της ειρήνης της αλληλοβοήθειας της επικοινωνίας», είπε συγκεκριμένα ο κ. Αλβέρτος

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτο το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – Πτώση για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ
Η συζήτηση για τη μερική κατάργηση του σταυρού προτίμησης και την εισαγωγή ενός νέου εκλογικού συστήματος, προσαρμοσμένου στο λεγόμενο «γερμανικό μοντέλο», βρίσκει την κοινή γνώμη να κινείται προς μια ενδιάμεση λύση
Μαρία Καρυστιανού 39
«Συναγερμός» στο Μαξίμου για τη στάση «γαλάζιων» βουλευτών στην ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας των 13: Οι «ζυμώσεις» και η αποχή
Πάντως, η τυχόν αρνητική ψήφος από κάποιους βουλευτές της ΝΔ δεν σημαίνει ότι θα εμποδιστεί η άρση ασυλίας των συναδέλφων τους, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση αναμένεται να ψηφίσει υπέρ
Κυριάκος Μητσοτάκης
Μητσοτάκης: Το δίλημμα είναι ανάμεσα σε ένα κόμμα με σχέδιο για το αύριο και στο άλλο που θέλει να μας γυρίσει στο 1980
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το δίλημμα της επόμενης περιόδου, τη σταθερότητα, τον σχεδιασμό και την προοπτική έναντι της, όπως είπε, πολιτικής του μηδενισμού
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο βήμα του 4ου προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο Κρήτης
