Ο Μάικλ Μπλούμπεργκ αποθεώνει τη χώρα μας: Η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον μεγιστάνα Μάικλ Μπλούμπεργκ, ιδιοκτήτη, μεταξύ άλλων, του ομώνυμου ειδησεογραφικού πρακτορείου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησε συνέντευξη την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στο Bloomberg και είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και με τον ισχυρό άνδρα του ομίλου, Μάικ Μπλούμπεργκ.

Μάλιστα ο μεγιστάνας ανέβασε σχετική φωτογραφία στο Instagram και αναφέρει χαρακτηριστικά πως «η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ισχυρότερη υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις και προωθώντας την ανάπτυξη.

Χάρηκα που είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω σήμερα, για να συζητήσουμε πώς να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη δυναμική για τον ελληνικό λαό».