Ο Μαρινάκης έβγαλε σε διαβούλευση την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών μετά από 3 δεκαετίες προσωρινής λειτουργίας

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη, με αντικείμενο την αδειοδότηση των περιφερειακών καλανιών, καθώς και συναφείς ρυθμίσεις.

Όπως αναφέρει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, με το νομοσχέδιο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Παύλου Μαρινάκη «Μπαίνει τέλος σε μια θεσμική και νομική εκκρεμότητα δεκαετιών και νομοθετείται μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών κανάλια. Για 28 χρόνια και μέχρι και σήμερα, τα περιφερειακά κανάλια λειτουργούν υπό το προσωρινό καθεστώς της “νόμιμης λειτουργίας”, εκπέμποντας και συμμετέχοντας στη διαφήμιση (ιδιωτική ή δημόσια), χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους, λειτουργώντας σε ένα τοπίο ως επί το πλείστον αρρύθμιστο. Αυτό αλλάζει.

Η οριστική αδειοδότησή τους, εκτός από θεσμική και συνταγματική επιταγή, θα αναβαθμίσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς, το προϊόν που παρέχουν στο τηλεοπτικό κοινό, την ίδια τους την περιουσία καθώς θα πρόκειται για κατόχους άδειας, ενώ, κυρίως θα φέρει την εφαρμογή σαφών προϋποθέσεων και κανόνων, η τήρηση των οποίων θα ελέγχεται συστηματικά.

Έτσι, μπαίνει τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο και σε περιφερειακό επίπεδο, όπως έγινε από την Κυβέρνηση και για τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο με τη λειτουργία των Μητρώων Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου, εξασφαλίζοντας διαφάνεια, λογοδοσία και βιωσιμότητα.

Πλέον, τίθενται συγκεκριμένοι κανόνες και σαφείς προϋποθέσεις, ώστε να μπορούν να λάβουν άδεια οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί, αλλά και για τη λειτουργία τους στη συνέχεια, ενώ θεσπίζονται αυστηρές κυρώσεις για τη μη τήρησή τους, που φτάνουν μέχρι την ανάκληση της άδειας.

Θεσπίζεται μια ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης στη βάση σύγχρονων, διαφανών, αντικειμενικών και αμιγώς ποιοτικών προϋποθέσεων και κριτηρίων αξιολόγησης. Καταργούνται οι σχετικές προβλέψεις του Ν.4339/2015 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ακυρώνεται στην πράξη το αποτυχημένο μοντέλο της δημοπρασίας, με το οποίο άδεια εξασφάλιζε όποιος θα πλήρωνε τα περισσότερα χρήματα. Δημιουργείται το πλαίσιο ώστε η αδειοδότηση των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών να συνοδεύεται από την εκπομπή προγράμματος αποκλειστικά σε υψηλή ευκρίνεια (HD).

Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου προστατεύονται οι θέσεις εργασίας των δημοσιογράφων αλλά και του συνόλου των εργαζομένων στα περιφερειακά κανάλια, ενώ, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα επιπλέον θέσεων εργασίας αφού ο νόμος ορίζει ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (δημοσιογράφων και μη) σε κάθε κανάλι.

Προστατεύονται οι νόμιμοι τηλεοπτικοί σταθμοί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δυνητικά δέχονται από σταθμούς «φαντάσματα» ή σταθμούς που δεν πληρούν ελάχιστες προϋποθέσεις και κριτήρια, όμως παρ’ όλα αυτά κάνουν χρήση του «σπάνιου πόρου» των συχνοτήτων.

Αρμόδιο για την υλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και μετέπειτα εποπτείας είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, του οποίου ο εποπτικός ρόλος ενισχύεται σημαντικά. Η όλη διαδικασία υλοποιείται με τη συναρμοδιότητα και σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Εθνικής ΕπιτροπήςΤηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (EETT) για τον ακριβή καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Οι ενδιαφερόμενοι για να αδειοδοτηθούν, δεν θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία με βάση το αποτυχημένο μοντέλο δημοπρασίας, αλλά θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως:

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

• Διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη γνωστοποίηση κάθε μετόχου που κατέχει τουλάχιστον το 1% της επιχείρησης

• Έλεγχος ποινικού μητρώου

• Ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, δημοσιογράφων και μη

• Ελάχιστες αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις και βασικός εξοπλισμός

• Πληρότητα προγράμματος

Ακόμη, οι τηλεοπτικοί σταθμοί κατά τη λειτουργία τους θα οφείλουν να τηρούν:

• Τη φυσιογνωμία του σταθμού για την οποία αδειοδοτήθηκαν (ενημερωτικό ή μη).

• Περιορισμούς και συγκεκριμένους κανόνες για τη «δικτύωση» περιφερειακών σταθμών, ώστε να μη μπορούν να αναμεταδίδουν το ίδιο πρόγραμμα μεταξύ σταθμών, υποκρύπτοντας πανελλαδική μετάδοση.

• Την κείμενη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία.

Όσοι λάβουν οριστική άδεια θα καταβάλουν ένα ετήσιοκόστος εποπτείας υπέρ του ΕΣΡ, καθαρά συμβολικού ύψουςκαι θα είναι ανάλογο με το κόστος που απαιτείται για την άσκηση του εποπτικού έργου του ΕΣΡ, καθώς και με πληθυσμιακά κριτήρια ανά Περιφερειακή Ζώνη.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε: «Με το τρίτο κατά σειρά νομοσχέδιο που εισάγεται, μέσα σε λίγους μήνες, για τον χώρο των ΜΜΕ, επιδιώκουμε να ρυθμίσουμε το πεδίο της αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών, το οποίο παρέμενε άναρχο για σχεδόν τρεις δεκαετίες. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που θα στηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις, εκείνες που εφαρμόζουν τη νομοθεσία, σέβονται τους εργαζόμενους και επενδύουν στην ποιοτική ενημέρωση και ψυχαγωγία του κοινού, αλλά και ένα πλαίσιο που θα στηρίζει κάθε δημοσιογράφο και κάθε εργαζόμενο στα περιφερειακά κανάλια.

Η θέσπιση ενός διαφανούς και ολοκληρωμένου πλαισίου αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών θωρακίζει ακόμα περισσότερο, στον πυρήνα της, την ελευθερία του Τύπου σε συνέχεια νομοθετικών και θεσμικών παρεμβάσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί και σηματοδοτούν την μετάβαση σε ουσιαστικά ελεύθερη λειτουργία των ΜΜΕ στη χώρα.

Προχωρούμε, λοιπόν, στη θέσπιση μιας σαφούς και διαφανούς διαδικασίας αδειοδότησης, την οποία ζητούν τα περιφερειακά κανάλια επί δεκαετίες και η οποία θα υλοποιείται από το ΕΣΡ, προκειμένου οι περιφερειακοί σταθμοί να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και να εκφράζουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες. Την ίδια στιγμή, αφήνουμε οριστικά πίσω πρακτικές του παρελθόντος, τις λογικές πλειοδοσίας και δημοπρασίας που περιόριζαν την πρόσβαση και δημιουργούσαν ένα κλειστό “κλαμπ” όπου δεν θα μπορούσαν όλοι να συμμετέχουν, κάνοντας παράλληλα δυνατόν για όλους τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς να εκπέμπουν σε υψηλή ευκρίνεια HD, μέσω της νέας αναβάθμισης χωρητικότητας του δικτύου.

Το νομοσχέδιο βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της βιωσιμότητας, ενώ ενσωματώνει διαχρονικά αιτήματα των περιφερειακών καναλιών, όπως αυτά αναδείχθηκαν μέσα από την εκτενή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε και συνεχίζεται με τους αρμόδιους φορείς».

Το νομοσχέδιο θα βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.