Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της – «Έλα ξανά του χρόνου»

Τις ευχές του στην Μαντόνα για να γενέθλιά της τα οποία γιόρτασε στην Ελλάδα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βράδυ της Πέμπτης (20.08.2028) η Μαντόνα ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το εορταστικό κλίμα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να το αναδημοσιεύει με ένα στόρι.

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«Χρόνια πολλά Μαντόνα! Πολύ χαρούμενος που πέρασες υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου!», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης δίνοντας τις ευχές του στη βασίλισσα της ποπ που τίμησε την Ελλάδα.

Η Μαντόνα έμεινε στην Κέρκυρα όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, ενώ παράλληλα επισκέφθηκε τα Μετέωρα και την Πάτμο.