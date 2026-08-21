Πολιτική

Ο Μητσοτάκης ευχήθηκε χρόνια πολλά στη Μαντόνα για τα γενέθλιά της – «Έλα ξανά του χρόνου»

Το βράδυ της Πέμπτης η Μαντόνα ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από φωτογραφίες και βίντεο από το εορταστικό κλίμα με τον Μητσοτάκη να το αναδημοσιεύει με στόρι
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Τις ευχές του στην Μαντόνα για να γενέθλιά της τα οποία γιόρτασε στην Ελλάδα έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το βράδυ της Πέμπτης (20.08.2028) η Μαντόνα ανέβασε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το εορταστικό κλίμα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να το αναδημοσιεύει με ένα στόρι.

«Χρόνια πολλά Μαντόνα! Πολύ χαρούμενος που πέρασες υπέροχες στιγμές στην Ελλάδα. Έλα ξανά του χρόνου!», έγραψε ο πρωθυπουργός Κυριακος Μητσοτάκης δίνοντας τις ευχές του στη βασίλισσα της ποπ που τίμησε την Ελλάδα.

mitsotakis story

Η Μαντόνα έμεινε στην Κέρκυρα όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της, ενώ παράλληλα επισκέφθηκε τα Μετέωρα και την Πάτμο.

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