Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου: Σημαντικό να διατηρηθεί η εκεχειρία

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026). Στις συνομιλίες κυριάρχησε η κατάσταση που διαμορφώνεται από τα νέα δεδομένα με τη συμφωνία εκεχειρίας.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ζοζέφ Αούν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.