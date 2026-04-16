Πολιτική

Ο Μητσοτάκης μίλησε με τον Νετανιάχου και με τον Πρόεδρο του Λιβάνου: Σημαντικό να διατηρηθεί η εκεχειρία

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μπέντζαμιν Νετανιάχου / EUROKINISSI

Τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026). Στις συνομιλίες κυριάρχησε η κατάσταση που διαμορφώνεται από τα νέα δεδομένα με τη συμφωνία εκεχειρίας.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Ζοζέφ Αούν, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη δεκαήμερης εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη η κυβέρνηση του Λιβάνου να ασκεί πλήρη κυριαρχία σε όλα τα εδάφη της χώρας.

Επισήμανε ότι η Ελλάδα διατηρεί στρατηγική σχέση με το Ισραήλ και εξαιρετικές σχέσεις με τον Λίβανο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της χώρας μας να συνδράμει όπου απαιτηθεί.

Τέλος, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της εκεχειρίας για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή.

Τηλεδιάσκεψη ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο – Ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης πρότεινε ο Μητσοτάκης
O Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε social media, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027
Κυριάκος Μητσοτάκης
«Μονομαχία» Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Τοξικότητα, Μυλωνάκης, υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ στο επίκεντρο
Ο Πρωθυπουργός απαντώντας στο αίτημα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για εκλογές, σχολίασε ότι το θέτει με «σφιγμένο τρόπο» και επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας
Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης 14
Κουτσούμπας κατά Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές και κράτος δικαίου: «Είστε έκθετοι και δεν μπορείτε να το κρύψετε»
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή, μιλώντας για «σάπιο κράτος» και για ένα πολιτικό σύστημα που, όπως είπε, υπηρετεί την εξουσία του κεφαλαίου και όχι τις ανάγκες του λαού
Δημήτρης Κουτσούμπας
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: «Τα μόνα απατηλά όνειρα είναι ότι θα παραμείνετε πρωθυπουργός»
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε στη δευτερολογία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εξαπολύοντας βολές κατά του πρωθυπουργού για τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενώ επανέλαβε το αίτημα για εκλογές
Νίκος Ανδρουλάκης
