Διαδοχικές συναντήσεις με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων θα έχει αύριο Πέμπτη (23.07.2020) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην ατζέντα η τελευταία Σύνοδος Κορυφής και τα όσα αποφασίστηκαν για το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά κυρίως οι προκλήσεις από την Τουρκία.

Ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που θα δεχτεί στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας και τελευταίος ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Η απόφαση του πρωθυπουργού να συναντήσει τους πολιτικούς αρχηγούς έγινε γνωστή και από τον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον… Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και το ενδεχόμενο παραπομπής του στο Ειδικό Δικαστήριο.

Ο γγ του γραφείου του πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, επικοινώνησε με τα γραφεία των πολιτικών αρχηγών και ορίστηκε το πρόγραμμα.

Ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που θα συναντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι, στις 12:30, ο Αλέξης Τσίπρας και μια ώρα μετά θα ακολουθήσει η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

Στις 18:15 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δει τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης Κυριάκο Βελόπουλο και στις 19:30 τον γραμματέα του ΜέΡΑ25, Γιάνη Βαρουφάκη. Η συνάντηση με τον γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, θα γίνει την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, στις 9:30.

Το απόγευμα της Τρίτης (21.07.2020) ο πρωθυπουργός δέχτηκε το τηλεφώνημα από την Άνγκελα Μέρκελ, λίγο αφού είχε δεχτεί στο Μέγαρο Μαξίμου τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε την καγκελάριο της Γερμανίας για την τουρκική προκλητικότητα και τη NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία, δεσμεύοντας περιοχή κοντά στο Καστελόριζο για τις σεισμικές έρευνες που στέλνει το Oruc Reis να κάνει.

Η Γερμανία επιχειρεί να παίξει ενεργό ρόλο στα ελληνοτουρκικά, καθώς αυτό το εξάμηνο ασκεί την προεδρία της Ε.Ε. και στο πλαίσιο αυτό την Τρίτη η Άνγκελα Μέρκελ τηλεφώνησε τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Το τηλεφώνημα στον Έλληνα πρωθυπουργό προηγήθηκε εκείνου στον Τούρκο πρόεδρο. Ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τη Γερμανίδα καγκελάριο για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας.

Από τον Μητσοτάκη στον Ερντογάν

Σχεδόν… αξημέρωτα, στις 07:10 το πρωί της Τετάρτης (22.07.2020), η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την καγκελάριο της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ.

Επισήμως, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Τουρκία Μανώλης Κωστίδης, η τουρκική προεδρία ανακοίνωσε ότι Ερντογάν και Μέρκελ συζήτησαν για την κατάσταση στη Λιβύη. Ωστόσο, σημείωσε, το τηλεφώνημα της καγκελαρίου (που είτε έγινε αργά το βράδυ είτε νωρίς το πρωί) έρχεται μόλις λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας στην Αθήνα, όπου ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στην περιοχή και από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η NAVTEX της πρόκλησης

Η NAVTEX που εξέδωσε η Τουρκία έκανε λόγο για έρευνες από την Τρίτη, 21.07.2020, μέχρι και τις 02.08.2020, στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται περίπου 200 μίλια ανατολικά της Κρήτης και περίπου 180 μίλια νότια του Καστελόριζου. Ένα 12ημερο “φωτιά”, που η Τουρκία θέλει να παίξει τα παιχνίδια της αλλά η Ελλάδα “απαντά” με ψυχραιμία.

Σύμφωνα με πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, πρόκειται για την ίδια περιοχή στην οποία πριν μερικούς μήνες είχε κινηθεί το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis.

Από εκείνη την στιγμή κι έπειτα, το θερμόμετρο στην περιοχή ανέβηκε κατακόρυφα. Τις τελευταίες ώρες, πολλοί γράφουν πολλά. Ακόμη περισσότεροι, λένε… ακόμα περισσότερα. Είναι, όμως, στιγμές που όλοι πρέπει να επιδείξουν ευσυνειδησία κι αυτοσυγκράτηση. Δεν είναι στιγμές για εντυπωσιασμούς και ακόμη περισσότερο δεν είναι στιγμές για να ρίχνει κανείς λάδι σε μια φωτιά που σιγοκαίει. Ειδικά όταν “απέναντι” βρίσκεται ένας ηγέτης τόσο απρόβλεπτος όσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αντι-NAVTEX από Ελλάδα και Κύπρο

Ελλάδα και Κύπρος, εξέδωσαν από κοινού αντί-Navtex στην ίδια περιοχή με εκείνη για την οποία εξέδωσε χθες η Τουρκία.

Ο υδατογραφικός σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

ZCZC HA90

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN

Από χθες, ελληνικά πολεμικά έσπευσαν στην περιοχή, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε πως η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση και απόλυτη ετοιμότητα, σημειώνοντας πως η επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας είναι μονόδρομος. Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ.