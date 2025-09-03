Πολιτική

Ο Νικήτας Κακλαμάνης στα παιδιά της Παλαιστίνης στη Βουλή: «Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα είστε τα παιδιά μας»

Τα παιδιά της Παλαιστίνης βρέθηκαν στην Βουλή μετά από πρόσκληση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου
Τα παιδιά της Παλαιστίνης στην Βουλή
Τα παιδιά της Παλαιστίνης στην Βουλή / φωτό από Γραφείο Τύπου της Βουλής

Παιδιά από την Γάζα μαζί με κάποιους από τους γονείς και συνοδούς τους και τον πρέσβη της Παλαιστίνης στην Αθήνα, βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη (3/9/2025) μετά από πρόσκληση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην Βουλή, συναντώντας μάλιστα και τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είχε συνάντηση με τα παιδιά της Παλαιστίνης στα θεωρεία της Ολομέλειας και τα καλωσόρισε, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας μεταξύ άλλων τους είπε «ότι εγώ και η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν έχουμε δικά μας παιδιά αλλά εσείς είσαστε τα παιδιά μας».

Τα παιδιά της Παλαιστίνης μαζί με τους συνοδός τους και τον πρέσβη τους, αφού ξεναγήθηκαν στο κτήριο της Βουλής ανέβηκαν στα θεωρεία της Ολομέλειας για να παρακολουθήσουν την συνεδρίαση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με παρέμβασή της, ανήλθε στο βήμα της Ολομέλειας, σε μια κίνηση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό φόρεσε το μαντίλι της Παλαιστίνης και καλωσόρισε τα παιδιά της Γάζας και τον πρέσβη ζητώντας μεταξύ άλλων την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους και καταδίκασε τις επεμβάσεις του Ισραήλ.

Τα παιδιά βρίσκονται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο κι ορισμένα από αυτά, τραυματισμένα σωματικά και ψυχικά από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, νοσηλεύτηκαν ή συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας μας.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης με τα παιδιά της Παλαιστίνης
Ο Νικήτας Κακλαμάνης με τα παιδιά της Παλαιστίνης / φωτό από Γραφείου Τύπου Βουλής

Όπως ανακοίνωσε και ο κ. Κακλαμάνης, η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας τραυματισμένων παιδιών του πολέμου, αλλά και παροχής προσθετικών μελών σε παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί στη διάρκεια των συγκρούσεων στη δοκιμαζόμενη περιοχή.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συνάντηση που είχε στις 29 Μαΐου με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ανακοινώσει ήδη την απόφαση του Κοινοβουλίου να παράσχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε ακόμη 10 παιδιά από τη Γάζα, καθώς και την πρόθεση της Βουλής να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Παλαιστίνης, αμέσως μόλις ανοίξει με ασφάλεια ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα.

τα παιδιά της Παλαιστίνης
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)

Αναφορές έγιναν και από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των άλλων κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

