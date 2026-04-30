Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Νικόλας Φαραντούρης στο ΠΑΣΟΚ: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή»

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική» είπε
Εκδήλωση πραγματοποιηθηκε με πρωτοβουλια του Ανεξαρτητου Ευρωβουλευτη Νικου Φαραντουρη με θέμα τον ρόλο των funds και των εισπρακτικών στο στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας. Στην εκδηλωση συμμετεχουν ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών Λευτέρης Ποταμιάνος ο Κώστας Τσουκαλάς, δικηγόρος και εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και οι δικηγόροι Αριάδνη Νούκα και Μαρία Μοσχοπούλου, με ειδίκευση σε υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών και «κόκκινων» δανείων -Στη φωτο ,Νικος Φαραντουρης ΦΩΤΟ (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Τη συμπόρευσή του με το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, προερχόμενος από τον ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Ο Νικόλας Φαραντούρης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1, ανακοίνωσε πως: «Ενώνω τη φωνή μου για διαφάνεια και πολιτική αλλαγή», επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι υιοθετεί το πολιτικό σύνθημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Σε αυτή την αναγκαιότητα και το προσκλητήριο δεν πρέπει να λείψει κάποιος», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός συγκροτημένος πόλος, που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική δυναμική, με κυβερνητικό πρόγραμμα, συγκρότηση, όργανα, δομή και στρατηγικό στόχο στο δρόμο προς την κάλπη».

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 17:30 στη Βουλή με τον ευρωβουλευτή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
126
94
81
55
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Ο Νικόλας Φαραντούρης περνά την πόρτα του ΠΑΣΟΚ – Ανεβάζει τους ρυθμούς διεύρυνσης η Χαριλάου Τρικούπη
Τα υπόλοιπα ονόματα που ακούγονται είναι της Νίνας Κασιμάτη η οποία τώρα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ και της Θεοδώρας Τζάκρη η οποία επίσης προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά και του Θάνου Μωραΐτη
Φαραντούρης και Ανδρουλάκης
Το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση για εξεταστική στις αρχές της εβδομάδας – Πολιτικό θρίλερ για τις υποκλοπές
Στο ΠΑΣΟΚ πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις και προκειμένου να βρεθούν οι απαραίτητες 120 ψήφοι, ώστε το αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές να εγκριθεί και η εξεταστική επιτροπή να συσταθεί
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης ζητά με επιστολή του στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους επιτάχυνση των διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη
Κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν ότι η ενεργοποίηση του ΝΣΚ αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης
Κυριάκος Πιερρακάκης
Κεραμέως κατά Ανδρουλάκη: Θα μπορούσε να μην έχει καταψηφίσει τη δυνατότητα για 4ημερη εργασία
«Μια οριζόντια μείωση του χρόνου εργασίας απλώς αυξάνει το κόστος εργασίας, το οποίο εν συνεχεία μετακυλίεται στην πραγματική οικονομία και τελικά στον ίδιο τον εργαζόμενο»
Νίκη Κεραμέως 9
Δημοσκόπηση Metron Analysis: Στις 13,6 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού
Η ακρίβεια και η οικονομία παραμένουν τα σημαντικότερα προβλήματα της χώρας - Δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός η Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει καταλληλότερος για πρωθυπουργός
Κάλπη 162
Newsit logo
Newsit logo