Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζητά παραίτηση Φλωρίδη για τη διάταξη περί συνεπιμέλειας:  «Δεν στέκεται ως υπουργός Δικαιοσύνης»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στη κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για απομάκρυνση από τον ευρωπαϊκό δρόμο και για πρακτικές που «προσομοιάζουν στην Ουγγαρία»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)

Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον για ψευδείς δηλώσεις και μεθοδεύσεις σχετικά με τη διάταξη για το οικογενειακό δίκαιο και τη συνεπιμέλεια των παιδιών, η οποία –όπως υποστήριξε– εντάχθηκε «σε άσχετο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε συνέντευξή του στο OPEN, το πρωί της Δευτέρας (26.01.2026), ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για υπουργό που «δεν στέκεται θεσμικά», τονίζοντας ότι η επίμαχη διάταξη δεν υπήρχε στο αρχικό νομοσχέδιο, όπως –κατά τον ίδιο– ισχυρίστηκε ψευδώς ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε ανακολουθίες και ψέματα, όπως είπε, του Γιώργου Φλωρίδη. «Λέει ψέματα. Μπορεί να υπάρξει νέα απόφαση πριν την εκδίκαση της έφεσης. Πρώτο ψέμα. Δεύτερο ψέμα: Λέει “ο κόσμος μπερδεύει μία τροπολογία με διατάξεις που υπήρχαν από την αρχή στο νομοσχέδιο”. Λέει ψέματα. Δεν υπήρχε αυτή η διάταξη στο νομοσχέδιο. Το κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε την αντίθεσή του στη Βουλή και την καταψήφισε», υποστήριξε.

 

«Άρα, εδώ έχουμε έναν υπουργό, ο οποίος: Στα Τέμπη, ψέματα. Στις υποκλοπές, κρύβεται από τις ευθύνες του για ένα παρακράτος. Προφανέστατα, ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δίνει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Γι’ αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να δεχτώ κατά παραγγελία νομοθέτηση», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να δεχθώ η χώρα μου, αντί να βαδίζει στον κανονικό ευρωπαϊκό δρόμο μιας ποιοτικής δημοκρατίας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μιας κανονικής χώρας που σέβεται τον πολίτη, που σέβεται τα δικαιώματά του, που δεν εμπλέκεται σε θέματα που αφορούν στη δικαιοσύνη, να έχουμε μία κυβέρνηση που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κουλτούρα της. Προσομοιάζουμε της Ουγγαρίας. Δεν μας αξίζει αυτό».

Πολιτική
