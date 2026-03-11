Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Δε θα συζητάγαμε για τον Πελεγρίνη, εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%

Με αιχμηρή δημόσια παρέμβαση, ο βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, θέτει εκ νέου ζήτημα πολιτικής αποτελεσματικότητας του κόμματος, προειδοποιώντας ότι χωρίς «σοβαρές αλλαγές σε πολλά επίπεδα» δύσκολα θα μπορούσε να ανατραπεί η σημερινή εικόνα.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (10.03.2026) στο OPEN, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος περιέγραψε ως εξαιρετικά δύσκολη την προοπτική εκλογικής ανάκαμψης υπό τις παρούσες συνθήκες, επισημαίνοντας ότι η μεγάλη απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως συγκυριακό φαινόμενο. Ο ίδιος σημείωσε πως, εφόσον το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι διαθέτει πρόγραμμα και στελέχη, οφείλει να απαντήσει πειστικά γιατί παραμένει τόσο μακριά από την κυβερνητική παράταξη στις μετρήσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε τη στάση που είχε τηρήσει στις εσωκομματικές εκλογές, όταν είχε ταχθεί κατά της επανεκλογής του Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας σήμερα ότι η συζήτηση για την πορεία του κόμματος επιβεβαιώνει τις τότε επιφυλάξεις του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι εκείνος που έχει τον κεντρικό ρόλο για την ανάληψη πρωτοβουλιών, προσθέτοντας όμως ότι ευθύνη έχουν και τα στελέχη που διεκδίκησαν την ηγεσία.

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος κάλεσε, ειδικότερα, τους κ.κ. Χάρη Δούκα, Παύλο Γερουλάνο, Μιχάλη Κατρίνη και τις κυρίες Άννα Διαμαντοπούλου και Νάντια Γιαννακοπούλου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ώστε να αναζητηθεί κοινός βηματισμός ενόψει των εκλογών. Όπως ανέφερε, το ερώτημα δεν είναι μόνο οργανωτικό ή επικοινωνιακό, αλλά βαθιά πολιτικό: πώς μπορεί το ΠΑΣΟΚ να διεκδικήσει με αξιώσεις την εξουσία όταν εμφανίζεται να υπολείπεται σημαντικά του πρώτου κόμματος.

«Εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, δεν θα συζητάγαμε σήμερα για τον κ. Πελεγρίνη»

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε και απέναντι στη συζήτηση περί διεύρυνσης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι σχετικές κινήσεις δεν έχουν αποδώσει πολιτικά. «Εάν το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 20%, δεν θα συζητάγαμε σήμερα για τον κ. Πελεγρίνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η σχετική συζήτηση αναδεικνύεται ακριβώς επειδή το κόμμα δεν καταφέρνει να αυξήσει την επιρροή του.

Αναφερόμενος, δε, στον Κώστα Σκανδαλίδη, επικεφαλής της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος επέλεξε δηκτικό τόνο, σχολιάζοντας ότι, ως «γιος ιερέα», μπορεί να χρησιμοποιεί την παραβολή του ασώτου υιού και να «συγχωρεί τον κόσμο».