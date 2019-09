Ο Πάιατ είδε το Ελλάδα – ΗΠΑ με… όλη την ελληνική κυβέρνηση!

Παρότι «αντίπαλοι», ο κ. Πάιατ παρακολούθησε το ματς παρέα με τουλάχιστον τέσσερις υπουργούς και δύο υφυπουργούς, χωρίς να… επηρεαστεί κανείς τους από το τελικό αποτέλεσμα, που έφερε την Εθνική μας ηττημένη με 69 – 53.

Από τη συντροφιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο αρμόδιος υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, αλλά και οι Άδωνις Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας και Χάρης Θεοχάρης.

Μαζί τους βρέθηκαν και δύο υφυπουργοί, ο Κώστας Σκρέκας και η μοναδική κυρία της παρέας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Δείτε το χαρακτηριστικό tweet που έκανε ο υπουργός Υγείας:

As promised with our friend former Greek professional player and current Minister of Health @Vkikilias

https://t.co/aNhvsrk0Io

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 7, 2019