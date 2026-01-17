Πολιτική

Ο σύλλογος για παιδιά με καρκίνο «Η Πίστη» τίμησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη για τη συνεισφορά του

«Όσο ο Θεός με έχει όρθιο, θα συνεχίσω να βοηθάω»
Γρηγόρης Δημητριάδης

Η σημαντική και σταθερή συνεισφορά του Γρηγόρη Δημητριάδη στο έργο στήριξης παιδιών και οικογενειών που δοκιμάζονται από τον καρκίνο, τιμήθηκε σε μια εκδήλωση με έντονο κοινωνικό και ανθρώπινο συμβολισμό.

Ο Σύλλογος για παιδιά με καρκίνο «Η Πίστη» τίμησε τον Γρηγόρη Δημητριάδη ο οποίος παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση, ευχαρίστησε τον Σύλλογο «Η Πίστη», τονίζοντας: «Ευχαριστώ τον σύλλογο “Η Πίστη” για την τιμητική διάκριση. Κάνω το χρέος μου. Όσο ο Θεός με έχει όρθιο, θα συνεχίσω να βοηθάω».

Ο σύλλογος «Η Πίστη» ιδρύθηκε το 1993 από γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει προσφέρει σημαντικό ιατρικό εξοπλισμό και υλικό εργοθεραπείας, ενώ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μια αξιόλογη ομάδα εθελοντών που στηρίζουν έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμητική διάκριση έλαβαν επίσης η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Νούλη Μανώλη και η Cosmote Telekom.

Την εκδήλωση συντόνισαν η Πρόεδρος του Συλλόγου «η Πίστη», Αναστασία Σταματέα και ο Κωνσταντίνος Δαυλός.

 

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων οι: Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Σπανάκης, Σοφία Νικολάου, Νίκος Ρωμανός, Λευτέρης Κρητικός, Γιάννης Φωστηρόπουλος και η Διευθύντρια του ιδιαίτερου γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σχινά.

