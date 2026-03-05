Πολιτική

Ο Βελόπουλος απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον Κακλαμάνη για τον Φλώρο: Με αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζητεί άμεση πειθαρχική αντιμετώπιση, κάνοντας λόγο για ύβρεις εντός Ολομέλειας. Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος βουλευτής παραθέτει διαφορετική εκδοχή του διαλόγου τους
Βελόπουλος και Φλώρος

Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε ο Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Φλώρος τον εξύβρισε κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, το επεισόδιο σημειώθηκε, χθες, Τετάρτη (04.03.2026), ενώ στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, αναφέρει ότι ο Κώστας Φλώρος τον αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα» και καλεί τον πρόεδρος της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, «ως θεματοφύλακα του πολιτεύματος» και του Συντάγματος, να προχωρήσει σε άμεση τιμωρία του βουλευτή, τον οποίο χαρακτηρίζει «υπόδικο, υπότροπο και αμετανόητο».

epistoli velopoulou se kaklamani

Από την πλευρά του, ο Κώστας Φλώρος, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστηρίζει ότι δεν αποκάλεσε «καράφλα» τον Κυριάκο Βελόπουλο, αλλά του είπε «να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή για την καράφλα». Κατά τον ίδιο, ο διάλογος εκτυλίχθηκε όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόταν στην καταδικαστική απόφαση για τα μέλη της Χρυσής Αυγής, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να του αποδίδει ότι «έχει μαζέψει τον ναζιστή, χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας» και τον ανεξάρτητο βουλευτή να απαντά: «Παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμία κηραλοιφή για την καράφλα».

