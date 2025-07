Ο Χάφταρ χαρακτήρισε ανεπιθύμητη την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία – Διπλωματική κρίση με τη Λιβύη

Ανεπιθύμητους στην ανατολική Λιβύη χαρακτηρίζει ο Χάφταρ τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – μεταξύ αυτών και τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη.

Το απόγευμα της Τρίτης (8/7/25) εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση από το καθεστώς Χάφταρ, η οποία κάνει αναφορά σε καταχρήσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξει αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς επρόκειτο για αποστολή της Κομισιόν με επικεφαλής τον Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων και Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ, τον οποίο συνόδευαν 3 υπουργοί κρατών – μελών της Ε.Ε.



Η προγραμματισμένη επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακυρώθηκε.

Η απόφαση ελήφθη μετά την άφιξή τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπενίνα στη Βεγγάζη και τους ενημέρωσε για την ανάγκη άμεσης εγκατάλειψης του λιβυκού εδάφους και ότι θεωρούνται ανεπιθύμητοι.

Αυτό που συνέβη αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών εθίμων και των διεθνών συνθηκών και πράξεων που δείχνουν ασέβεια προς την εθνική κυριαρχία της Λιβύης και παραβίαση των λιβυκών νόμων.

Οι υπουργοί δεν ακολούθησαν τις οργανωμένες διαδικασίες εισόδου, μετακίνησης και διαμονής ξένων διπλωματών, οι οποίες αναφέρονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε η λιβυκή κυβέρνηση.

