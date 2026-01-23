Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης

Την απάντησή της στα δημοσιεύματα σχετικά με τη χρήση ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης, που έγινε από μέρους της και αφορά την επιμέλεια των παιδιών της, δίνει η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη. «Δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου», αναφέρει, επιβεβαιώνοντας ότι έκανε χρήση της διάταξης που αφορά στο οικογενειακό δίκαιο.

Σε ανάρτησή της, η Όλγα Κεφαλογιάννη τόνισε πως ο νόμος παρέχει σε κάθε γονέα τη δυνατότητα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ρυθμίσεων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν μεταβάλλονται ουσιωδώς οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η συγκεκριμένη διάταξη προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψηφίστηκε από ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθώς –όπως σημείωσε– υπηρετεί το συμφέρον των παιδιών.

Η υπουργός Τουρισμού δεν απέκρυψε ότι προσέφυγε στη συγκεκριμένη ρύθμιση, επικαλούμενη μια «ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα», όπως τη χαρακτήρισε. Όπως εξήγησε, τα ανήλικα παιδιά της, ηλικίας τεσσάρων ετών, υποχρεώνονται να αλλάζουν κατοικία ανά δύο ημέρες, γεγονός που, κατά την ίδια, προκαλεί έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα θεωρείται κρίσιμη.

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη», αναφέρει, προσθέτοντας ότι ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών της αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, υπεράνω κάθε άλλου ρόλου. Παράλληλα, η υπουργός επισημαίνει ότι οι οικογενειακές υποθέσεις, ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για πολιτική εκμετάλλευση ή πιέσεις, στέλνοντας μήνυμα αποσύνδεσης του προσωπικού ζητήματος από την πολιτική αντιπαράθεση.

Η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη ήρθε μετά τις αντιδράσεις για τη διάταξη που εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Δεκέμβριο, και η οποία θεωρείται ότι ήταν φωτογραφική για την υπουργό Τουρισμού Όλγα στην υπόθεση της επιμέλειας των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον Μίνω Μάτσα. Οι αντιδράσεις ξέσπασαν τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από την πλευρά του πρώην συζύγου της κας Κεφαλογιάννη Μίνωα Μάτσα ο οποίος γνωστοποίησε την υπόθεση μέσω εξωδίκου καθώς η Όλγα Κεφαλογιάννη ήταν η πρώτη που έκανε χρήση της συγκεκριμένης διάταξης.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

«Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.

Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση»