Για τον αναθεωρητισμό αλλά και την προκλητική και παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας ενημέρωσε με… χάρτες και στοιχεία ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ και μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έγινε δεκτός θερμότατα από τα μέλη του Κογκρέσου, όπου το απόγευμα της Τρίτης (17.05.2022) ιστορική ομιλία, την οποία η Νάνσι Πελόζι συνέκρινε με εκείνη (επίσης ιστορικής σημασίας) του Βατσλάβ Χάβελ. Χαρακτηριστικό του θερμού κλίματος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη το γεγονός πως μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ του ζήτησαν να υπογράψει την ομιλία του, αντίγραφο της οποίας τους είχε διανεμηθεί.

Μετά την περίπου 45λεπτη παρουσία του στο Κογκρέσο, κατά τη διάρκεια της οποίας χειροκροτήθηκε πολλές φορές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τόσο τον γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, υπέρμαχο της Ελλάδας στο Κογκρέσο, αλλά και με τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τους ανθρώπους δηλαδή που αποφασίζουν για τα εξοπλιστικά προγράμματα των ΗΠΑ.

Ο Μπομπ Μενέντεζ έκανε λόγο για ιστορική μέρα για την Ελλάδα και για εξαιρετική ομιλία, τονίζοντας πως δεν είναι συνηθισμένο το Κογκρέσο να καλεί έναν ξένο ηγέτη να μιλήσει στα δυο σώματα νομοθετικής εξουσίας των ΗΠΑ. Η τελευταία φορά ήταν, πριν από πολλά χρόνια, όταν προσκλήθηκε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Honored to host @PrimeministerGR in the Capitol following our Joint Meeting of Congress. The US-Greece partnership & friendship, rooted in shared values, have never been stronger. 🇺🇸🇬🇷 commitment to democracy & to security & economic prosperity in the Eastern Med is ironclad. pic.twitter.com/p3S9zjhnxt

It was a pleasure to welcome Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis to our nation’s Capitol today. 🇬🇷



Thank you @kmitsotakis for reminding us of the common values and shared democratic principles that continue to unite our countries. pic.twitter.com/nHGqFBtGcT