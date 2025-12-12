ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (12/12/25) ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη. Πρόκειται για τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι ένας από τους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέες συλλήψεις έγιναν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, με αλληλοκατηγορίες να καταγράφονται από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη για το ποιος από τους συλληφθέντες έχει σχέσεις με τα συγκεκριμένα κόμματα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης μάλιστα, κατέθεσε φωτογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παντρεύει τον Γιώργο Λαμπράκη.

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σύμφωνα με την καταγγελία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τους συλληφθέντες Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Λίγες ώρες μετά, έρχεται η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Το σκεπτικό της διαγραφής

Σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ το σκεπτικό της διαγραφής του Γιώργου Λαμπράκη, είναι ότι κάθε φορά που κάποιος διερευνάται, τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ.

Το ίδιο είχε συμβεί άλλωστε και πρόσφατα με τον Λάμπρο Αντωνόπουλο, στην Κρήτη, το όνομα του οποίου είχε επίσης εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι ίδιες πηγές, τονίζουν για την κουμπαριά του Γ. Λαμπράκη με τον Ν. Ανδρουλάκη, ότι ο κατηγορούμενος ποτέ δεν την επικαλέστηκε για να έχει κάποιο όφελος, όπως αντίθετα έκανε άλλος με τη ΝΔ και την κουμπαριά με τον Μητσοτάκη.