Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις

Ο Γιώργος Λαμπράκης είχε διαγραφεί από την Φώφη Γεννηματά το 2019 και τον επανέφερε ο τωρινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
Η φωτογραφία που κατέθεσε στα πρακτικά ο Λαζαρίδης
Η φωτογραφία που κατέθεσε στα πρακτικά ο Λαζαρίδης

Όπως έγινε γνωστό το απόγευμα της Παρασκευής (12/12/25) ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη. Πρόκειται για τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη που είναι ένας από τους συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι νέες συλλήψεις έγιναν αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, με αλληλοκατηγορίες να καταγράφονται από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη για το ποιος από τους συλληφθέντες έχει σχέσεις με τα συγκεκριμένα κόμματα.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης μάλιστα, κατέθεσε φωτογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παντρεύει τον Γιώργο Λαμπράκη.

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σύμφωνα με την καταγγελία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τους συλληφθέντες Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Λίγες ώρες μετά, έρχεται η διαγραφή από το ΠΑΣΟΚ του συγκεκριμένου ανθρώπου.

Το σκεπτικό της διαγραφής

Σύμφωνα με πηγές από το ΠΑΣΟΚ το σκεπτικό της διαγραφής του Γιώργου Λαμπράκη, είναι ότι κάθε φορά που κάποιος διερευνάται, τίθεται εκτός ΠΑΣΟΚ. 

Το ίδιο είχε συμβεί άλλωστε και πρόσφατα με τον Λάμπρο Αντωνόπουλο, στην Κρήτη, το όνομα του οποίου είχε επίσης εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Οι ίδιες πηγές, τονίζουν για την κουμπαριά του Γ. Λαμπράκη με τον Ν. Ανδρουλάκη, ότι ο κατηγορούμενος ποτέ δεν την επικαλέστηκε για να έχει κάποιο όφελος, όπως αντίθετα έκανε άλλος με τη ΝΔ και την κουμπαριά με τον Μητσοτάκη. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
136
118
67
66
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Παύλος Μαρινάκης: «Η Ελλάδα του φραπέ ανήκει στο παρελθόν» – «Ο κ. Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι της κουμπαριάς»
«Τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Παύλος Μαρινάκης
Ποιοι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ο Πασόκος, ο Νεοδημοκράτης και οι κουμπαριές
Ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε φωτογραφία στην Εξεταστική Επιτροπή με τον Νίκο Ανδρουλάκη κουμπάρο σε ζευγάρι που συνελήφθη για τις επιδοτήσεις
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ανανεώθηκε πριν 55 λεπτά
55
Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα περιμένω τους αγρότες στο γραφείο μου - Η εκλογή Πιερρακάκη σφραγίζει την επιστροφή από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη
Έθεσε το διακύβευμα των επόμενων εκλογών: «Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία»
Κυριάκος Μητσοτάκης
136
Καταγγελία Λαζαρίδη για Κωνσταντοπούλου: «Με είπε γυμνοσάλιαγκα» – Απειλητικά μηνύματα δέχτηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, δείτε εικόνες
Για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Ανδρέας Νικολακόπουλος
Ζωή Κωνσταντοπούλου 17
Συνελήφθη στην Κρήτη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κουμπάρος του Ανδρουλάκη, λέει ο Λαζαρίδης - Στέλεχος της ΝΔ ο αρχηγός, απαντά η Αποστολάκη
Μέσα σε κλίμα ακραίας έντασης συνεχίζεται η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη χθεσινή συνεδρίαση κατά την οποία κατέθεσε ο Γιώργος Ξυλούρης (γνωστός και ως «Φραπές»)
Μιλένα Αποστολάκη 30
Newsit logo
Newsit logo