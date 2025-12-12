ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποιοι είναι μεταξύ των συλληφθέντων για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ο Πασόκος, ο Νεοδημοκράτης και οι κουμπαριές

Αντικείμενο νέας πολιτικής αντιπαράθεσης στάθηκαν οι νέες συλλήψεις που έγιναν σήμερα (12.12.2025) στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής, αλληλοκατηγορίες καταγράφηκαν από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριο Λαζαρίδη αλλά και από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη για το ποιος από τους συλληφθέντες έχει σχέσεις με τα συγκεκριμένα κόμματα.

Η Μιλένα Αποστολάκη, κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε πως ο αγροτοσυνδικαλιστής που συνελήφθη ως «εγκέφαλος» της οργάνωσης που ξεζούμιζε οικονομικά το κράτος και την ΕΕ από τις παράνομες επιδοτήσεις, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Ως απάντηση όμως ο Μακάριος Λαζαρίδης αποκάλυψε πως κουμπάρος του ζευγαριού που επίσης συνελήφθη στην Κρήτη είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης μάλιστα κατέθεσε και την σχετική φωτογραφία από τον γάμο των συλληφθέντων στα πρακτικά.

«Η κυρία Αποστολάκη μας είπε ότι σημερινό θέμα είναι οι συλλήψεις της οικονομικής αστυνομίας στην Κρήτη. Σωστά, αυτό δείχνει ότι το κράτος λειτουργεί. Μας είπε επίσης ότι συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης και υποστήριξε ότι είναι στέλεχος της ΝΔ. Έχουν συλληφθεί και άλλοι 14. Μεταξύ αυτών και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

Σύμφωνα με την καταγγελία ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει παντρέψει τους συλληφθέντες Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

Η Μιλένα Αποστολάκη απάντησε με την σειρά της ότι δεν γνωρίζει λεπτομέρειες για την υπόθεση.

«Εάν και εφόσον υπάρξει η παραμικρή υπόνοια ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ εμπλέκεται, σε χρόνο ελάχιστων λεπτών διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ».

Δήλωναν χωράφια πεθαμένων για να παίρνουν επιδοτήσεις

Σε 15 άτομα στην Κρήτη έχουν περάσει -μέχρι στιγμής- χειροπέδες οι άνδρες του ελληνικού FBI καθώς φέρονται να έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αποκομίζοντας 1,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι είναι 42. Οι συγκεκριμένοι 15 που έχουν ήδη συλληφθεί, κατέθεσαν ακόμα και φέτος αίτηση για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας χωράφια πεθαμένων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και γνωστός αρχισυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού (ο άνθρωπος που υπέδειξε η Μιλένα Αποστολάκη) ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού στο κύκλωμα που λάμβανε με πλαστές αιτήσεις επιδοτήσεις από το 2019 έως και σήμερα.

Ο φερόμενος ως αρχηγός είχε βάλει στο κύκλωμα και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς του καθώς επιδοτήσεις έπαιρνε ακόμα και η πεθερά του.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι αρκετοί αγρότες, μία δικηγόρος και ένας λογιστής. Σύμφωνα με την καταγγελία του Μακάριου Λαζαρίδη, οι τελευταίοι είναι ζευγάρι που πάντρεψε ο Νίκος Ανδρουλάκης.