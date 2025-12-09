ΟΠΕΚΕΠΕ: Έξι βουλευτές της ΝΔ καταγγέλλουν αποκλεισμό αγροτών από το Μέτρο 23

Για αποκλεισμούς δικαιούχων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάνουν λόγο έξι βουλευτές της ΝΔ με αφορμή τις πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23. Ωστόσο, πηγές από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκφράζουν την δυσφορία τους καθώς όπως αναφέρουν οι βουλευτές δεν μπήκαν στον κόπο να επικοινωνήσουν μαζί τους πριν προχωρήσουν σε αυτή την κίνηση.

Οι βουλευτές της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεόδωρος Καράογλου, Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Κυριαζίδης, Γιάννης Πασχαλίδης και Ιωάννης Γιώργος, ζητούν με ανακοίνωσή τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, «να αρθεί ο άδικος και καταχρηστικός αποκλεισμός των δικαιούχων του Μ23».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καλούμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των Δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας το Νόμο και μόνο», τονίζουν.

Η ανακοίνωση

Η χθεσινή πληρωμή του πολυαναμενόμενου, άκρως αναγκαίου Μ23 οδήγησε δυστυχώς σε αίολους, καταχρηστικούς και άδικους αποκλεισμούς δικαιούχων αγροτών.

Παρά το σήμα κινδύνου, που εκπέμψαμε με αφορμή την συμπληρωματική πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, δυστυχώς, όπως φαίνεται, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε να εφαρμόσει αναδρομικά και εκ των υστέρων, φίλτρα ελέγχου και αντιπαραβολής ιδιοκτησιακού καθεστώτος για πληρωμή αποζημίωσης με έτος αναφοράς το 2024. Αποτέλεσμα, χιλιάδες παραγωγοί Παραδεκτών Αιτήσεων Στήριξης του Μέτρου 23 με βούλα και υπογραφή της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων (30/10/25), να βρίσκονται σήμερα εκτός πληρωμής και από τα 178.507.863,52 εκ. Ευρώ του Μ23 να μοιράζονται τελικά 157.466.387,8 εκ. Ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα 21.041.475,72 εκ. Ευρώ, που υπολείπονται, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, στερούνται δυστυχώς από πραγματικούς παραγωγούς, που σε όλες τις προηγούμενες πληρωμές του 2024 (προκαταβολή βασικής, εξόφληση βασικής, αναδιανεμητική, οικολογικά σχήματα, συνδεδεμένες) «είχαν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων» και είχαν πληρωθεί κανονικότατα!

Επειδή δεν νοείται οι νέες, αυστηρότερες, διοικητικές υποχρεώσεις του ΟΣΔΕ 2025, περί υποχρεωτικής αναγραφής ΑΤΑΚ ή ΚΑΕΚ (στις οποίες συμμορφώθηκαν οι παραγωγοί το 2025, όταν δηλαδή τους ζητήθηκε) να ισχύουν αναδρομικά για το ΟΣΔΕ 2024 (έτος αναφοράς για το Μ23) σε βάρος του διοικούμενου.

Επειδή με την από 06/06/2025 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, με την οποία καθορίστηκε το πλαίσιο εφαρμογής του Μ23, δεν προβλέπεται πουθενά στα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 5 τέτοιο φίλτρο πληρωμής.

Επειδή τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει ούτε από την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Μ23 της 10/06/25 Επειδή τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει: Ούτε από την πρώτη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 12/06/2025 Ούτε από την δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 13/06/25.

Ούτε και από την τρίτη τροποποίηση της πρόσκλησης στις 27/06/2025 Αντιθέτως, Επειδή στην τρίτη τροποποίηση ρητά αναφέρεται ότι κάθε διοικητικός, διασταυρωτικός έλεγχος με τα υπόλοιπα συστήματα πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται έως 30/06/25.

Και κυρίως επειδή στις 30/10/2025 με απόφαση της Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών οι σημερινοί αποκλεισμένοι, ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ με ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ και ΑΙΟΛΑ ΝΟΜΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ και ΤΕΧΝΙΚΑ κριτήρια να αποκλείονται ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ, πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024.

Επειδή δεν νοείται το κράτος να αμφισβητεί τις δικές του πράξεις και να αυτοαναιρείται.

Καλούμε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να προχωρήσει στην αποδέσμευση των Δικαιούχων του προγράμματος εφαρμόζοντας το Νόμο και μόνο!

Αραμπατζή Φωτεινή βουλευτής Σερρών ΝΔ

Καράογλου Θεόδωρος βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης ΝΔ

Παναγιωτόπουλος Νίκος βουλευτής Καβάλας ΝΔ

Κυριαζίδης Δημήτρης βουλευτής Δράμας ΝΔ

Πασχαλίδης Γιάννης βουλευτής Καβάλας ΝΔ

Γιώργος Ιωάννης βουλευτής Χαλκιδικής ΝΔ