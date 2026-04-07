ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη η απόφαση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ από την Επιτροπή Δεοντολογίας

Οι 11 βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων εμπλέκονται στη μία εκ των τριών δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησαν άρσης της ασυλίας τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά 9 από τους 11 βουλευτές έδωσαν εξηγήσεις στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, καταθέτοντας υπόμνημα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με φυσική παρουσία βρέθηκαν στη Βουλή μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται ότι οι 11 βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι οι: Αικατερίνη Παπακώστα (Τρίκαλα), Κωνσταντίνος Καραμανλής (Σέρρες), Ιωάννης Κεφαλογιάννης (Ρέθυμνο), Νότης Μηταράκης (Χίος), Κωνσταντίνος Τσιάρας (Καρδίτσα), Κωνσταντίνος Σκρέκας (Τρίκαλα), Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης), Μάξιμος Σενετάκης (Ηράκλειο), Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλα), Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησία), Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών).

Το υπόμνημα του Κώστα Αχ. Καραμανλή

Στο υπόμνημά του ο Κώστας Αχ. Καραμανλής ζητά την άρση ασυλίας του γιατί όπως υποστηρίζει «είμαι αθώος και επιθυμώ να αποδείξω την αθωότητά μου όπου κληθώ». Επισημαίνει ότι «δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε εμού του ιδίου είτε κάποιων συνεργατών μου» προσθέτοντας ότι «θεωρώ απολύτως αβάσιμα όσα μου προσάπτονται και αρνούμαι την τέλεση οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης».

Το υπόμνημα της Κατερίνας Παπακώστα

Η Κατερίνα Παπακώστα ζήτησε κι αυτή με υπόμνημα την άρση της βουλευτικής ασυλίας της σημειώνοντας ότι «το αίτημα, όπως μου το εξήγησε ο κτηνοτρόφος το θεώρησα εύλογο και νόμιμο θεωρώντας ότι επρόκειτο για απλή διασταύρωση στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα οποία είχαν ήδη δηλωθεί ορθά και αρμοδίως από τον αιτούντα κατά τον προβλεπόμενο χρόνο».

Στο υπόμνημα σημειώνει επίσης ότι «εγώ αυτό που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπ’ όψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρη ότι αυτό θα εξετασθεί ενδελεχώς και ότι αν διαπιστωνόταν οποιαδήποτε παρατυπία, ο οργανισμός θα έπραττε τα νόμιμα και προβλεπόμενα».

Το υπόμνημα του Δημήτρη Βαρτζόπουλου

«Από την ανάγνωση του μηνύματος που έστειλε γίνεται σαφές ότι διατυπώνω απλώς ένα ερώτημα που δεν αντίκειται στον πυρήνα των καθηκόντων του βουλευτή» αναφέρει στο δικό του υπόμνημα ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος, συμπληρώνοντας ότι «η περίπτωση δεν αφορά μια παράνομη πράξη που ζημίωσε τον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό».

Το υπόμνημα του Μάξιμου Σενετάκη

Ο Μάξιμος Σενετάκης στο δικό του υπόμνημα σημειώνει ότι «δεν διέπραξα ηθική αυτουργία σε απιστία και όλες μου οι ενέργειες ήταν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών καθηκόντων».

Το υπόμνημα του Λάκη Βασιλειάδη

«Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα» σημειώνει στο υπόμνημά του ο βουλευτής Λάκης Βασιλειάδης.

Το υπόμνημα του Κώστα Σκρέκα

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του ζητά και ο Κώστας Σκρέκας καθώς «για λόγους διασφάλισης της θεσμικής καθαρότητας και της πολιτικής αξιοπιστίας της παράταξης και για την απόδειξη της προσωπικής αθωότητάς μου». «Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται προτροπή ή πρόθεση για παραβίαση του νόμου. Οι τοποθετήσεις μου στον διάλογο που καταγράφεται αποτελούν συμπερασματική απάντηση επί όσων μου αναφέρει ο συνομιλητής μου χωρίς να του έχω προτείνει ή υποδείξει οτιδήποτε» σημειώνει στο υπόμνημά του.

Το υπόμνημα του Θεόφιλου Λεονταρίδη

Ο Θεόφιλος Λεονταρίδης σημειώνει ότι «οι συνομιλίες έχουν ως αντικείμενο τη χρονική επίσπευση και μόνο της πληρωμής νόμιμων και κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αγρότισσας» αναπτύσσοντας αναλυτικά την υπόθεση που τον αφορά.

Το υπόμνημα του Χρήστου Μπουκώρου

«Η επικοινωνία μου με τον πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε να κάνει με το δίκαιο και νόμιμο αίτημα των βιοπαλαιστών νέων κτηνοτρόφων, την υποστήριξη της παραμονής των οποίων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα θεωρώ ύψιστο καθήκον μου» έγραφε ο Χρήστος Μπουκώρος στο δικό του υπόμνημα.

Το υπόμνημα του Γιάννη Κεφαλογιάννη

«Το εν λόγω αίτημα στερείται παντελώς νομικής και πραγματολογικής θεμελίωσης, καθόσον δεν εδράζεται σε οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο ικανό να στοιχειοθετήσει έστω και κατ΄ένδειξη σύνδεση του προσώπου μου με την ερευνώμενη υπόθεση», σημειώνει ο πρώην υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, «Η επιχειρούμενη απόδοση σε εμένα ρόλο υποκινητή ή ωφελούμενου από παράνομες παρεμβάσεις στη Διοίκηση προσκρούει ευθέως στη σταθερή και διαχρονική στάση που έχω τηρήσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων μου» συμπληρώνει.

Μηταράκης: Υποχρέωση του βουλευτή να είναι δίπλα στους πολίτες

Μιλώντας έξω από τη Βουλή ο Νότης Μηταράκης ανέφερε μεταξύ των άλλων: «Παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας.

Από εκεί και πέρα παρότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας του ταχύτερο δυνατόν».

Τσιάρας: «Η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν»

Ο Κώστας Τσιάρας ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής τόνισε. «Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Αντιδράσεις κομμάτων

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας Παναγιώτης Δουδωνής σε δηλώσεις του ανέφερε πως προσήλθαν σήμερα μόνο δύο από τους 11 στην επιτροπή Δεοντολογίας. Μάλιστα ένας τρίτος βουλευτής της ΝΔ ο κ. Μπουκώρος έδινε την ίδια ώρα συνέντευξη σε έναν τηλεοπτικό σταθμό. Ένας από τους βουλευτές της ΝΔ που προσήλθε ο κ. Μηταράκης είπε ότι όλο αυτό που έγινε ήταν κατά την άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων. Τα πρόσωπα είναι πολλά και τόνισε «ό,τι το χρώμα όμως είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο και έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Γαβρήλος, από την δική του πλευρά σε δηλώσεις ανέφερε δηκτικά πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η κότα με τα χρυσά αυγά για τους ημέτερους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα τον λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη και ο ελληνικός λαός για να αποδώσει ευθύνες».

Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου δήλωσε πως: «Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Από τους έντεκα βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προσήλθαν οι δύο, οι υπόλοιποι εννέα κατέθεσαν υπομνήματα. Από τη δικογραφία προκύπτει ευθέως ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν κάνει σειρά παρεμβάσεων προκειμένου είτε να λάβουν επιδοτήσεις παραγωγοί οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν είτε να αλλοιωθούν τα στοιχεία των ελέγχων, είτε να γλιτώσουν από επιστροφές και πρόστιμα άλλοι παραγωγοί είτε να υπάρξει παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπογράμμισε “είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οργανωμένη συνέργεια, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το λέει ρητά η δικογραφία, προκειμένου να υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις και σε άλλο σημείο η δικογραφία μιλάει για μια οργανωμένη θεσμική συμπαιγνία. Νομίζω είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αποκλειστικά γαλάζιο σκάνδαλο, κυβερνητικό σκάνδαλο που οι ευθύνες βαραίνουν ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Είναι όμως πλέον σαφές και μετά από αυτές τις εξελίξεις που προστίθενται στις προηγούμενες ότι η κάθαρση στο ζήτημα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Από την συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας πάντως, ο βουλευτής της ΝΔ, Χαράλαμπος Αθανασίου, που είναι μέλος της δεν μετείχε καθώς αναφέρεται μαζί με τον βουλευτή, Τάσο Χατζηβασιλείου, στην άλλη δικογραφία που αναμένεται να διαβιβαστεί στην Βουλή ίσως και σήμερα. Η Επιτροπή Δεοντολογίας για αυτή την πρόσθετη δικογραφία θα συνεδριάσει εντός της εβδομάδας μετά το Πάσχα ώστε όλες μαζί οι άρσεις ασυλίας και οι 13 να εισαχθούν για λήψη απόφασης στην Ολομέλεια την εβδομάδα μετά την Κυριακή του Θωμά.