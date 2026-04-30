ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για Προανακριτική κατά του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή

Κατατέθηκε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή.

Η πρόταση για Προανακριτική που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ αριθμεί 39 σελίδες και υπογράφεται από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη και όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Συγκεκριμένα αφορά τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε., κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Δείτε εδώ ολόκληρη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία προβλέπει ότι για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, η οποία θα διερευνήσει πιθανές ποινικές ευθύνες υπουργών, πρέπει να κατατεθεί σχετικό αίτημα με τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών.

Ακολούθως, η απόφαση λαμβάνεται από την Ολομέλεια της Βουλής, όπου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των βουλευτών για να εγκριθεί η συγκρότηση της Επιτροπής.