View this post on Instagram

Με λίγη καθυστέρηση βλέπουμε την ταινία της χρονιάς. Ο Γιώργος Λανθιμος πρωταγωνιστής στα Όσκαρ! Αύριο μας βλέπω να ξενυχτάμε! #thefavourite #yorgoslanthimos #oscars #oscarnominations