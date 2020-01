Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν: Συγχαρηρήρια στην πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

«Συγχαρητήρια στην Αικατερίνη Σακελλαροπούλου την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας που εξελέγη με ευρεία πλειοψηφία σήμερα από το ελληνικό κοινοβύλιο. Η Ελλάδα προχωρά σε μια νέα εποχή ισότητας», έγραψε στην ανάρτησή της η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, χρησιμοποιώντας μάλιστα στο hashtag «Η Ευρώπη είναι γένους θηλυκού». Επίσης, ο επίσημος λογαριασμός της Κομισιόν τουίταρε και στα ελληνικά.

Congratulations to Aikaterini Sakellaropoulou – the first female President of the Hellenic Republic elected with a very large majority today in the Hellenic Parliament.

🇬🇷 is moving ahead into a new era of equality. #europeisawoman

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 22, 2020