Την πρόθεση της κυβέρνησης για περαιτέρω ενίσχυση των συνόρων, επεσήμανε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά σύνορα με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες να προσπαθούν να περάσουν παράνομα στη χώρα μας από τον Έβρο τόνισε πως “η εντολή του πρωθυπουργού ήταν σαφής. Τα σύνορα πρέπει να φυλαχθούν”.

“Θεωρώ ότι τα σύνορα φυλάχθηκαν”, ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος και πρόσθεσε πως χθες υπήρχαν πολλά περιστατικά αποτροπής μεταναστών και προσφύγων να περάσουν από τον Έβρο. Μάλιστα ανέφερε πως έγιναν συλλήψεις χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο αριθμό.

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε πως τα άτομα που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα στον Έβρο δεν είναι από την Ιντλίμπ της Συρίας, καθώς δεν θα μπορούσαν να είχαν φτάσει τόσο γρήγορα στην περιοχή.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος, ο συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση στα σύνορα τόνισε πως η πρόθεση για θωράκιση της χώρας μας πρέπει να γίνει σαφής, ” να καταδειχθεί στον Έβρο, πριν από οπουδήποτε αλλού”.

Παράλληλα υπογράμμισε πως η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει κάθε μέσο για να δημιουργήσει ένα ισχυρό τοίχος αποτροπής των ροών παντού, διαμηνύοντας εκ νέου ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων αλλά και των δυνάμεων σε ξηρά και θάλασσα μέρα με τη μέρα.

” Στη θάλασσα είναι πιο δύσκολο να ελεγχθεί η κατάσταση”, παραδέχθηκε ο κ. Παναγιωτόπουλος ενώ εκτίμησε πως η χθεσινές καιρικές συνθήκες απέτρεψαν μεγαλύτερες προσφυγικές ροές από την θάλασσα.

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στις Καστανιές Εβρου από πρόσφυγες και μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα και να μπουν στην Ελλάδα.

Η αστυνομία ενισχυμένη με νέες δυνάμεις κάνει ρίψη δακρυγόνων. Οι μετανάστες προσπαθούν να πλησιάσουν τους αστυνομικούς ενώ φωνάζουν και συνθήματα.

Πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονται στο ίδιο σημείο εδώ και ώρες και προσπαθούν να μπουν στο ελληνικό έδαφος.

Happening now in Kastanies #Evros where hundreds of migrants and refugees are trapped between Greece and Turkey, after Ankara stopped border controls and allowed -if not actively pushed- them there to pressure Europe. Greek police deter any crossing attempt with tear gas pic.twitter.com/M78yuSBNqQ