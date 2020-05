Greece and Europe post lockdown: Greek tourism, EU fiscal policy, and the real cost of austerity.Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Α. Παπανδρέου στο CNN και τον Richard Quest, μίλησε για την Ελλάδα ενόψει της προετοιμασίας της χώρας για την τουριστική περίοδο μετά την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας, μία προσπάθεια μεγάλης σημασίας για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αλλά αναφέρθηκε και σε όσα οφείλει να κάνει η Ευρώπη για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες του covid-19. Αναφέρθηκε στο γεγονός πως στις συνθήκες μίας τέτοιας πανδημίας θα έπρεπε να συνεργαστεί η διεθνής κοινότητα με αλληλεγγύη. Σε αυτό το πλαίσιο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις οικονομικές προκλήσεις που έπονται της πανδημίας, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής δημοσιονομικής πολιτικής, για την χωρίς καθυστερήσεις εφαρμογή εκείνων των λύσεων που δεν επιλέχθηκαν στην κρίση του 2008 και του 2010, όπως το Ευρωομόλογο. Το αποτέλεσμα ήταν υπέρμετρα βαρύ για την κοινωνία και τους πολίτες, επιμήκυνε το πρόβλημα και οδήγησε στην άνοδο ακραίων, ευρωσκεπτικιστικών και λαϊκιστικών δυνάμεων σε όλη την Ευρώπη. Έκλεισε τη συνέντευξη του λέγοντας: «Ήρθε η ώρα η Ευρώπη να αποδείξει ότι δουλεύει για όλους. Αν πέσει μία χώρα, θα πέσουν όλες.»