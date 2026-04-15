Παπασταύρου για Μυλωνάκη: «Ο Γιώργος είναι αγωνιστής και θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία»

Σύσσωμη η κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη με τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου να στέλνει τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Κατά την ομιλία του στην τελετή υπογραφής της σύμβασης γεώτρησης για το Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο οι Σταύρος Παπασταύρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος υπέστη ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

«Εκφράζω τις ευχές και τις προσευχές όλων μας για την ταχεία ανάρρωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και καλού φίλου Γιώργου Μυλωνάκη που περνά μια δύσκολη και μεγάλη δοκιμασία για την υγεία του. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί του και με την οικογένειά του. Ο Γιώργος είναι αγωνιστής και θα βγει νικητής και από αυτή τη δοκιμασία», ήταν τα λόγια του Σταύρου Παπασταύρου.