ΠΑΣΟΚ: Άρχισαν τα όργανα μετά την ανακοίνωση του δεύτερου κύματος διεύρυνσης με Βαγγέλη Κορακάκη και Θεοδόση Πελεγρίνη

Δεν είχε καν στεγνώσει το μελάνι στο χαρτί της ανακοίνωσης των νέων προσώπων στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, όταν «άρχισαν τα όργανα» για τουλάχιστον δύο από τα πλέον ηχηρά ονόματα. Ο μεν πρώτος, Βαγγέλης Κορακάκης, διέψευσε την συμμετοχή του στην Επιτροπή της Χαριλάου Τρικούπη, για τον δε δεύτερο, Θεοδόση Πελεγρίνη, υπήρξαν εσωκομματικές αντιδράσεις.

Με δήλωσή του στο 902.gr, το κομματικό μέσο του ΚΚΕ, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, Βαγγέλης Κορακάκης, υποστήριξε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο ίδιος υποστηρίζει το κόμμα του Δημήτρη Κουτσούμπα και πως η ανταπόκρισή του στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει με το μπουζούκι που θεώρησε ότι θα έπαιζε σε κάποια εκδήλωση του κομματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στη δήλωσή του, ο γνωστός μουσικός, υποστήριξε ότι η παρεξήγηση προκλήθηκε μετά από μία σύντομη συζήτηση με γνωστό από τον χώρο του, κατά την οποία ο ίδιος έμεινε με την εντύπωση ότι επρόκειτο απλώς να συμμετάσχει μουσικά σε κάποιο event του ΠΑΣΟΚ, αλλά μετά είδε αναρτήσεις που τον εμφάνιζαν ως υποστηρικτή του κόμματος, κάτι που δεν ισχύει.

«Κάποια παρεξήγηση (σ.σ. θα πρέπει να έγινε) μετά από σύντομη συζήτηση με κάποιον γνωστό μου στο χώρο μου. Κατάλαβα ότι θα παίξουμε για το ΠΑΣΟΚ και αναρτήθηκε στα μέσα ότι τους υποστηρίζω. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι γνωστό ότι είμαι από την Καισαριανή και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας», είπε, βάζοντας τέλος στην παρανόηση.

Αντιδράσεις εντός κόμματος και μάλιστα από την… αριστερή του πτέρυγα, αν μπορεί κανείς να τοποθετήσει εκεί τον Γιάννη Μεϊμάρογλου, ιστορικό εκδότη της Μεταρρύθμισης και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υπήρξαν για την τοποθέτηση του πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ Θεοδόση Πελεγρίνη στην Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του κόμματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται άλλωστε για τον πρώην υφυπουργό Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου το ΠΑΣΟΚ (σ.σ. όπως και το Ποτάμι τότε) είχε ζητήσει την παραίτηση τον Σεπτέμβριο του 2016 μετά από τοποθέτησή του στη Βουλή για τον εβραϊκό λαό και το Ολοκαύτωμα.

Ο κ. Μεϊμάρογλου πάντως, δεν εστίασε εκεί ,αλλά σε άλλη δήλωσή του ότι δε θα εφάρμοζε τον νόμο Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. «Δεν έχει καμία θέση στις λίστες διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ» διεμήνυσε με ανάρτησή του στα social media, περιγράφοντας τον κ. Πελεγρίνη, ως πρώην υφ. Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υποστηρικτή του περιφερειάρχη Πατούλη και πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ που δήλωσε ότι δεν θα εφαρμόσει τον ν. Διαμαντοπούλου για την Παιδεία, ο οποίος και είχε ψηφιστεί από 255 βουλευτές. Υπενθυμίζεται ότι στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ο κ.Μεϊμάρογλου, είχε ταχθεί στο πλευρό της Άννας Διαμαντοπούλου για την ηγεσία του κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση, τα ονόματα που είχαν δοθεί ήδη λίγο νωρίτερα στη δημοσιότητα, ήρθαν να αναδείξουν την πρόθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, να κάνει «άνοιγμα» στα αριστερά του, με πολλά στελέχη να προέρχονται από τον ευρύτερο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πάντως και τον όρο της «αμφίπλευρης» διεύρυνσης, αφού τουλάχιστον δύο από τα στελέχη πλέον της Επιτροπής που θα συνεδριάσει για πρώτη φορά την ερχόμενη Τρίτη, υπήρξαν υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ.

Ξεχωρίζουν δε, ως μεγάλη πλειοψηφία στην μακρά λίστα, εκείνοι που έχουν αναφορά στην κοινωνία, χωρίς προηγούμενη έκθεση σε δημόσια φόρα.