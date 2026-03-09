Νέο κύμα «διεύρυνσης» στο ΠΑΣΟΚ: Όλα τα ονόματα που ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη

Με 35 συν ένα πρόσωπα διευρύνθηκε στη δεύτερη ανακοίνωση «μεταγραφών», η Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, όπως είχε προαναγγείλει το newsit.gr.

Μεταξύ των ονομάτων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το νέο κύμα προσχωρήσεων, ξεχωρίζουν εκείνα του συνθέτη Χρήστου Νικολόπουλου και του τραγουδοποιού Βαγγέλη Κορακάκη, όπως και του διοργανωτή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ηλία Κυριακόπουλου, που περιγράφονται στο ΠΑΣΟΚ ως «λαϊκό άνοιγμα», του ηθοποιού Νίκου Βερλέκη και πολλών συνδικαλιστών όπως ο Γιάννης Αθανασάκης και ο Κώστας Μανιάτης.

Από την άλλη, το νέο «άνοιγμα», σημαδεύτηκε από τις προσθήκες ακαδημαϊκών και επιστημόνων όπως ο πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, η καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο ΑΠΘ Νιόβη Παυλίδου, που έχει περάσει και από τα ψηφοδέλτια της ΝΔ, ο οδοντίατρος Δημοσθένης Βαλαβάνης, ο αρχιτέκτονας Τάκης Γεωργακόπουλος και ο δικηγόρος και πανεπιστημιακός Παναγιώτης Γιαννόπουλος κ.α.

Από τη λίστα δεν λείπουν και πρώην βουλευτές ή στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως ο Βασίλης Γιουματζίδης, ο Δημήτρης Καμιζής, ο πρώην δήμαρχος Κερατσινίου Δημήτρης Σαράφογλου, η Ιωάννα Τσούπρα και ο πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και πρώην υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Σιγαλός.

Αίσθηση, δε, προκαλεί και η «ολική επαναφορά» πρώην στελεχών του ΠΑΣΟΚ , από τον Δημήτρη Κύρκο, ως τον πασίγνωστο στα «πράσινα φόρα» Μιχάλη Νεονάκη, πρώην μέλος του πάλαι ποτέ κραταιού Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, που πάντως παρέμενε στο ΠΑΣΟΚ και πλέον θα συνεπικουρεί το έργο της Επιτροπής.

Νέες αφίξεις, υπήρξαν τέλος και από το «Ποτάμι», αυτή του Αντώνη Μανίκα και από τον ΣΥΡΙΖΑ, εκείνη του Αλέξανδρου Μυρίση.

Αναλυτικά τα ονόματα της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης που ανακοινώθηκαν το μεσημέρι και θα συνεδριάσουν από κοινού με τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής για πρώτη φορά την Τρίτη 17 Μαρτίου, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, και με στόχο τον προγραμματισμό της παρουσίας της Επιτροπής στο Συνέδριο και την περιφερειακή της διάρθρωση στην πορεία προς τις εκλογές, έχουν ως εξής:

Αθανασάκης Γιάννης, Συνδικαλιστής ΟΤΟΕ – Εθνική Τράπεζα

Βαλαβάνης Δημοσθένης, οδοντίατρος

Βατσικλής Μάριος, δικηγόρος, μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού συλλόγου Κομοτηνής

Βερλέκης Νίκος, ηθοποιός

Βουκίδης Θεόδωρος, Πλαστικός χειρουργός, καθηγητής

Γεωργακόπουλος Τάκης, αρχιτέκτων, πρώην Πρόεδρος Πανελλήνιου συλλόγου αρχιτεκτόνων

Γιαννόπουλος Παναγιώτης, δικηγόρος, Πανεπιστημιακός Θεσσαλονίκη

Γιουματζίδης Βασίλης, πρώην Βουλευτής

Γκαραβέλα Μαρία, δημόσιος υπάλληλος

Καμιζής Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κρανιδίου, γιατρός

Καρασμάνης Βασίλης, ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας

Καρούτζος Θανάσης, πρώην Περιφερειάρχης Κρήτης

Κορακάκης Βαγγέλης, μουσικοσυνθέτης

Κριθαρούλας Λεωνίδας, υπάλληλος, πρώην μέλος τομέα Δημοκρατίας στο Κίνημα Δημοκρατών

Κυριακόπουλος Ηλίας, διοργανωτής πολιτιστικών εκδηλώσεων

Κύρκος Δημήτρης, πρώην μέλος Κ.Ε. ΠΑΣΟΚ

Λιαροκάπης Άρης, πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος

Λύτρα Ντίνα, Περιφερειακή σύμβουλος Πελοποννήσου, πρώην Αντιδήμαρχος Κορίνθου

Μανιάτης Κώστας, συνδικαλιστής ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ

Μανίκας Αντώνης, πρώην Κ.Ε. «Το Ποτάμι»

Μπακογιάννης Σωτήρης, συνδικαλιστής συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

Μπάτσος Γιώργος, Οικονομικό επιμελητήριο

Μυρίσης Αλέξανδρος, Πρόεδρος νέων δικηγόρων Ρόδου, πρώην νεολαία ΣΥΡΙΖΑ

Νικολόπουλος Χρήστος, μουσικοσυνθέτης

Παλλάδας Παναγιώτης, πρώην Διευθυντής Νοσοκομείου «Παπανικολάου», ακτινολόγος

Παπαδόπουλος Ιορδάνης, καθηγητής, Δόκτωρ Φιλοσοφίας

Πατεντάλης Μιχάλης, Πρόεδρος Ελληνοκυπρίων συγγραφέων Γερμανίας

Πελεγρίνης Θεοδόσης, συγγραφέας, πρώην Πρύτανης ΕΚΠΑ, πρώην υφυπουργός Παιδείας

Παυλίδου Νιόβη, καθηγήτρια Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων ΑΠΘ

Σαράφογλου Δημήτρης, πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου

Σεργόπουλος Γιάννης, δικηγόρος

Σιγαλός Γιώργος, γεωπόνος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, πρώην υποψήφιος βουλευτής Ν.Δ.

Τζαφέρης Κλέαρχος, πρώην Πρόεδρος ποδοσφαιρικών σωματείων Αττικής

Τσάρτας Πάρις, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

Τσούπρα Ιωάννα, πρώην Αντιπεριφερειάρχης Αττικής

* Στην ομάδα των στελεχών του ΠΑΣΟΚ που συνεπικουρούν το έργο της Επιτροπής, προστίθεται και ο Μιχάλης Νεονάκης.