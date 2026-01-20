ΠΑΣΟΚ: Διπλό beef Ανδρουλάκη με Γερουλάνο και Δούκα στην Πολιτική Γραμματεία

Με μικροεντάσεις και διαφωνίες διεξήχθη, το απόγευμα της Τρίτης (20.01.2026), η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δέχεται αιχμές τόσο από τον Παύλο Γερουλάνο όσο και από τον Χάρη Δούκα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, εξέφρασε την αγωνία του για την πορεία του πολιτικού σχεδιασμού, ενώ ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας επέμεινε στη διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων.

«Ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα», φέρεται να είπε ο Παύλος Γερουλάνος, ζητώντας συχνότερες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αντέτεινε: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;». Ο κ. Γερουλάνος επέμεινε: «Εγώ σου λέω αυτό που πιστεύω».

Αφορμή για νέα εσωκομματική τριβή αποτέλεσε και η αναφορά του Χάρη Δούκα στο ενδεχόμενο διεξαγωγής προκριματικών εκλογών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, σημειώνοντας ότι «οι προκριματικές έγιναν πριν από πολλά χρόνια και δεν είχαν καλά αποτελέσματα». Στον σχολιασμό αυτό αντέδρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος ρώτησε δηκτικά: «Αφού δεν είχαν καλά αποτελέσματα, γιατί μπήκαν στο Καταστατικό;».