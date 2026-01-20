Την ανάγκη στρατηγικής εγρήγορσης απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις, υπεύθυνης στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αξιοποίησης της θεσμικής παρακαταθήκης του ΠΑΣΟΚ και ενίσχυσης της πολιτικής ταυτότητας του κόμματος ενόψει του συνεδρίου του Μαρτίου, ανέδειξε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί 27-29 Μαρτίου, τονίζοντας την ανάγκη ότι το συνέδριο πρέπει να αποτελέσει πολιτικό γεγονός. « Πολιτικό γεγονός γίνεται με τον διάλογο, με την εξωστρέφεια και όχι με την εσωστρέφεια. Και αυτό μας αφορά όλους. Διότι κάνουμε συνεχώς εξωστρεφή γεγονότα, αλλά συνεχώς συζητάμε επιμέρους ζητήματα». Όπως είπε, απευθυνόμενος στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, «σταματήστε τα επιμέρους ζητήματα. Δεν αφορούν την κοινωνία. Μπορεί να αφορούν κάποιους από εσάς, δεν αφορούν την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορούν τα λιμάνια, η ενέργειά, η παιδεία, η υγεία».

«Το συνέδριο θα είναι ανοικτό, θεσμικό. Θα είναι συνέδριο διεύρυνσης της Δημοκρατικής Παράταξης. Και οριοθετώ, διεύρυνσης και όχι ρευστοποίησης. Το ΠΑΣΟΚ με τεράστιους αγώνες πήγε από πολύ χαμηλά ποσοστά σε ποσοστά που του δίνουν ισχυρή προοπτική. Άλλοι ρευστοποιήθηκαν, που προσπαθούσαν να κλείσουν το ΠΑΣΟΚ στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας. Όχι εμείς. Άρα τώρα μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο επιθετικές πολιτικές διεύρυνσης, που άλλωστε έγιναν και στο πρόσφατο παρελθόν», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Τι είπε για το αγροτικό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπερασπίστηκε τη στάση του κόμματός του απέναντι στις κινητοποιήσεις των αγροτών, επιμένοντας στην ανάγκη σοβαρού, θεσμικού διαλόγου με προτάσεις και όχι λαϊκισμό. Αντέτεινε όμως ότι η κυβερνητική πρόταση για διακομματική επιτροπή δεν μπορεί να είναι ειλικρινής, όσο εξαιρεί από τη συζήτηση τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς αναπτυξιακό φορέα για τον πρωτογενή τομέα. Πώς γίνεται ο ελληνικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός να αναλάβει αυτόν τον ρόλο;» διερωτήθηκε. Τόνισε, επίσης, την ανάγκη συγκρότησης Εθνικής Επιτροπής Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας, με σαφές χρονοδιάγραμμα και δομή, επισημαίνοντας την απουσία ουσιαστικού σχεδίου μετάβασης για την ενέργεια.

Για τις αμβλώσεις

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα των αμβλώσεων, το οποίο χαρακτήρισε «θεσμική μνήμη της Δημοκρατικής Παράταξης». Υπενθύμισε τον προοδευτικό ρόλο του ΠΑΣΟΚ στην κατοχύρωση δικαιωμάτων και επιτέθηκε σε πολιτικούς αντιπάλους που, όπως είπε, «μας κάνουν μαθήματα για μια σύγχρονη Ελλάδα, ενώ μας ήθελαν στα σκοτεινά Βαλκάνια».

Γεωπολιτικές προκλήσεις και θέση της Ελλάδας

Ενόψει της έκτακτης προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι η Ε.Ε. βρίσκεται σε τροχιά αστάθειας στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς εξελίξεις που αφορούν και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Αναφέρθηκε στην επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ και στις δηλώσεις του για αμφισβήτηση της συμμαχικής προστασίας ευρωπαϊκών χωρών, τονίζοντας πως η Ελλάδα οφείλει να έχει σαφή στρατηγική.

«Δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει βιώσει επίθεση από νατοϊκή χώρα, με τη βάρβαρη εισβολή του Αττίλα στην Κύπρο. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση αποδυναμώνει πάγιες εθνικές θέσεις», είπε χαρακτηριστικά. Επέκρινε δε έντονα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη για τις δηλώσεις περί “κατανόησης των ανησυχιών της Αμερικής”, κάνοντας λόγο για επικίνδυνες «ακροβασίες» και «νέα version του “δεν είναι η ώρα της νομιμότητας”».

Στρατηγική στόχευση και διακριτή ταυτότητα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παρουσιάζεται ως σταθερά στο ασταθές πολιτικό σκηνικό: «Είμαστε κόμμα με στελέχη, με πρόγραμμα, όχι με συνταγές illuminati. Όχι κόμμα της Βουλής μόνο, αλλά της κοινωνίας». Παρέπεμψε στις νομαρχιακές δράσεις και τα περιφερειακά συνέδρια, ως παραδείγματα ζωντανής λειτουργίας.

«Το ζητούμενο είναι να πείσουμε ότι υπάρχει εναλλακτική απέναντι σε μια κυβέρνηση σφραγισμένη από τη διαφθορά και την κοινωνική ανισότητα. Και αυτό γίνεται μόνο με δουλειά, όχι με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», κατέληξε.