ΠΑΣΟΚ για Άδωνι Γεωργιάδη: Ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο Χ (πρώην Twitter).

«Οι κουτσαβακισμοί έχουν κοντά ποδάρια», σημειώνει ακόμη το ΠΑΣΟΚ για τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος σε ανάρτησή του έκανε λόγο για παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα τη Μεγάλη Τετάρτη (08.04.2026), η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι «αντί ο κ. Γεωργιάδης να γράφει κατεβατά στο Χ (σ.σ. πρώην Twitter), θα αρκούσε να ζητήσει συγγνώμη και να ομολογήσει ότι οι δημόσιες απειλές του πως τάχα θα ξεμπροστιάσει τα παράνομα ρουσφέτια των βουλευτών της αντιπολίτευσης ήταν… αέρας φρέσκος».

«Θα μείνει στην ιστορία ως ο ρουσφετάκιας ακροδεξιός υπουργός που υπηρετεί τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τον υπουργό Υγείας.

Γεωργιάδης: Το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια! https://t.co/ULv72h5mAu — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στο Χ, νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε χαρακτηριστικά πως «το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών και των κλαδικών κατηγορεί εμένα για ρουσφέτια!».