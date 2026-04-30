ΠΑΣΟΚ κατά Μαρινάκη: «Μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας»

Σκληρή επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, απαντώντας στις δηλώσεις του κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και στην κριτική που άσκησε στην πρόταση του κόμματος τη αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη μείωση των ωρών εργασίας.

Ο Κώστας Τσουκαλάς χαρακτήρισε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «μετρ της παραπλάνησης και της προπαγάνδας», κατηγορώντας τον ότι επιχειρεί «και πάλι να αλλάξει την ατζέντα». «Κύριε Μαρινάκη, η τοξικότητα, η πόλωση και ο λαϊκισμός είναι καλοαναθρεμμένα παιδιά της κυβέρνησής σας», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «χρηματοδοτημένα μέσα από το τρίγωνο ιδιωτών – κρατικού χρήματος – κόμματος».

Στην απάντησή του, συνέδεσε την αντιπαράθεση και με τη συζήτηση για την ταυτοποίηση των χρηστών στο διαδίκτυο. «Μιας και θα κάνετε και καμπάνια να βγουν οι “κουκούλες” από το διαδίκτυο, ξεκινήστε από τους “κολλητούς” σας», σημείωσε αιχμηρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες συκοφάντες του διαδικτύου» που, όπως είπε, είναι «σιτιζόμενοι στο “πρυτανείο” του Μαξίμου».

Η απάντηση για την 4ημερη εργασία

Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε και στην κριτική του κυβερνητικού εκπροσώπου για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τη μείωση των ωρών εργασίας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «κατάφερε οι εργαζόμενοι της χώρας να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες και να αμείβονται χαμηλότερα στην Ευρώπη», ενώ υποστήριξε πως με την πολιτική της «συνέθλιψε την παραγωγικότητα της εργασίας», «ναρκοθέτησε το δημογραφικό» και οδηγεί τη νέα γενιά στην ανασφάλεια. «Η άρνησή σας στον διάλογο αποδεικνύει ότι βλέπετε ως αντίπαλο τον κόσμο της εργασίας», ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Οι δηλώσεις Μαρινάκη

Νωρίτερα, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης είχε εξαπολύσει ευθείες βολές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, ερωτηθείς για τις αναφορές τους κατά της κυβέρνησης με όρους όπως «μαφία» και «συμμορία». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για απουσία «ποιότητας» στον δημόσιο λόγο και σχολίασε: «Καθόμουν και σκεφτόμουν, στη μάχη που θα δώσουν οι κύριοι Ανδρουλάκης και Τσίπρας για τη δεύτερη θέση, τι άλλο θα ακούσουν τα αυτάκια μας». Χαρακτήρισε επίσης την πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία «επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη», υποστηρίζοντας ότι θα οδηγούσε σε «λουκέτα επιχειρήσεων, ανεργία και περαιτέρω ακρίβεια».