ΠΑΣΟΚ: Νίκος Ανδρουλάκης κατά πάντων από τη ΝΔ ως τον Χάρη Δούκα – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Απαντήσεις με πολλούς αποδέκτες εκτός, αλλά και εντός ΠΑΣΟΚ, έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ηλεκτρίζοντας ακόμα περισσότερο την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αφού εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή τις πολιτικές της σε μία σειρά από ζητήματα, από το αγροτικό και το κυκλοφοριακό ή τα ταξί, ως την ακρίβεια, αλλά και τους θεσμούς ή τα εθνικά θέματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε στον στόχο του κόμματός του για νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ενώ σε περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα, προανήγγειλε κύκλο επαφών με τα άλλα κόμματα, στη βάση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να αναζητηθεί η σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ είναι εκτός τραπεζιού για την Χαριλάου Τρικούπη.

«Πολιτική αλλαγή με τη ΝΔ στην κυβέρνηση, δεν μπορεί να υπάρξει», ξεκαθάρισε (ΟΝΕ), συμπληρώνοντας ότι βρίσκεται επτά χρόνια στην κυβέρνηση «και είδαμε τα χαΐρια μας», όπως είπε, μιλώντας για την ακρίβεια, τον υποβαθμισμένο πρωτογενή τομέα, την κατάσταση στην Υγεία και την Παιδεία, την Ενέργεια που βρίσκεται κατά τον ίδιο στα χέρια των ολιγαρχών κλπ.

«Θα μείνω εμμονικά στην όχθη του πολιτικού ήθους και του προγραμματικού λόγου», είπε, εκτιμώντας ότι το κόμμα του έχει το πρόγραμμα, τα στελέχη και το ήθος να φέρει πολιτική αλλαγή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μεταξύ πάντως, μιλώντας για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να απαντήσει στον Χάρη Δούκα -χωρίς να τον κατονομάσει- και την πρότασή του για προκριματικές εκλογές.

«Το ΠΑΣΟΚ το έκανε μία φορά πριν από περίπου 30 χρόνια», είπε μεταξύ άλλων, εξηγώντας ότι όταν θέλει κανείς να κάνει ανοιχτά στην κοινωνία ψηφοδέλτια, δεν βάζει τους ανθρώπους από την κοινωνία στη βάσανο να ανταγωνιστούν τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ.

«Αν θέλουμε ψηφοδέλτια ανοιχτά στην κοινωνία και όχι ψηφοδέλτια που θα είναι προϊόντα κομματικών ανταγωνισμών, θα γίνει όπως έγινε και κάθε άλλη φορά τα τελευταία 30 χρόνια», είπε. Και κάπως έτσι, ξεκαθάρισε ότι τα ψηφοδέλτια θα συγκροτηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που γινόταν ως τώρα.

Κάτι που θεωρείται βέβαιο ότι θα ανταπαντηθεί από την πλευρά Δούκα. Και αν ο δήμαρχος Αθηναίων δε θελήσει να το κάνει τώρα και δημόσια, υπάρχει πάντα το Συνέδριο του κόμματος, το οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης προσδιόρισε χρονικά στα τέλη Μαρτίου. Αυτό βέβαια, θα πρέπει να επικυρώσει και η Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ που αποκάλυψε ότι θα συνεδριάσει την άλλη εβδομάδα, για να καταλήξει στις ημερομηνίες.

«Καθένας είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές του επιλογές», είπε σχολιάζοντας την κίνηση του Αντώνη Σαουλίδη να παρουσιάσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα και πιθανώς να τον ακολουθήσει στο κόμμα που θα ιδρύσει, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθουν κι άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ.

«Τι έχουμε να φοβηθούμε;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπερασπίστηκε τέλος, το δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη και άρα της Μαρίας Καρυστιανού να κάνει κόμμα και να κατέβει στην Πολιτική. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρώην πρωθυπουργοί, που έχουν κριθεί, το δικαιούνται και δεν το δικαιούται ένα πρόσωπο που δεν έχει κριθεί», είπε, σημειώνοντας πως όλοι, από τη στιγμή που κατεβαίνουν στην Πολιτική κρίνονται για τον πολιτικό τους λόγο και τη συνέπειά τους.

«Τι έχουμε να φοβηθούμε;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως ο ίδιος δεν έχει απολύτως τίποτα και καλώντας όλους να προχωρήσουν στον στίβο της Πολιτικής εφόσον το θέλουν, να ακουστούν και τελικά, να κριθούν για τον λόγο, το ήθος και το πρόγραμμά τους.