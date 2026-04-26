ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει για γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για νέο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή πρότεινε για γραμματέα του κόμματος τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή ανακοίνωσε τις εισηγήσεις του για τον γραμματέα του κόμματος και την σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και της ΕΔΕΚΑΠ.

«Σήμερα η επιλογή στο πρόσωπο σου είναι ένα μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ θα έχει ως κυβέρνηση προτεραιότητα την ισότιμη πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία σε όποιο γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας και αν κατοικούν, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, στον πολιτισμό αλλά και στην πολιτική. Γκρεμίζουμε τα εμπόδια και κάνουμε πράξη την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Γιάννη Βαρδακαστάνη.

Είπε ότι «ο Γιάννης συνδυάζει την ανθρώπινη προσέγγιση της πολιτικής με την οργανωτική ικανότητα. Ξέρει να ενώνει και να εμπνέει» και πως «είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να γίνει ο εκφραστής της μεγάλης αλλαγής παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα μας». «Μιας αλλαγής που δεν είναι απλώς πολιτική, είναι αξιακή. Που απαιτεί εντιμότητα, αλήθεια, σεβασμό στον άνθρωπο. Και αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «ξεκινά από εμάς. Από τις επιλογές μας. Από τη στάση ζωής μας. Από τη συλλογική μας δύναμη. Από τη βαθιά μας πίστη ότι σε αυτή την κοινωνία κανείς δεν περισσεύει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόταση Ανδρουλάκη για το Πολιτικό Συμβούλιο

Για το Πολιτικό Συμβούλιο προτείνει κατά αλφαβητική σειρά: τον Μιχάλη Αεράκη την Τόνια Αντωνίου τη Μιλένα Αποστολάκη τον Παύλο Γερουλάνο τον Θανάση Γλαβίνα τη Μαρία Δαφέρμου την Άννα Διαμαντοπούλου τον Χάρη Δούκα τον Λευτέρη Καρχιμάκη τον Μιχάλη Κατρίνη τη Μάρα Κουκουδάκη την Όλγα Μαρκογιαννάκη τον Νίκο Μήλη τον Κώστα Παπαδημητρίου τον Φίλιππο Σαχινίδη τον Κώστα Σκανδαλίδη την Κατερίνα Σολωμού τον Ανδρέα Σπυρόπουλο τον Μιχάλη Τζελέπη τον Κώστα Τσουκαλά την Έφη Χαλάτση τον Παύλο Χρηστίδη τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό: Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης και ο γραμματέας Αυτό-οργάνωσης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Παράλληλα, με δικαίωμα λόγου θα μετέχουν: Οι εκπρόσωποι των Κινήσεων Θόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Ποιος είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

O Γιάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρόνιας πάθησης.

Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum –EDF), που εκπροσωπεί πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία στην Ευρώπη.

Από το 2010 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), εκπροσωπώντας την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα ΙΙΙ. Από το 2023 είναι Πρόεδρος του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» (ECO), ένα από τα 6 εξειδικευμένα τμήματα της EOKE.

Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ).

Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές του 2019 και του 2024.