ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα προτείνει για γραμματέα τον Γιάννη Βαρδακαστάνη

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη θα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για νέο γραμματέα του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή θα προτείνει για γραμματέα του κόμματος τον Γιάννη Βαρδακαστάνη. Ο Γιάννης Βαρδακαστάνης ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά αυτή την ώρα στην Κεντρική Επιτροπή ανακοινώνοντας τις εισηγήσεις του για τον γραμματέα του κόμματος και την σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου και της ΕΔΕΚΑΠ.

Ποιος είναι ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

O Γιάννης Βαρδακαστάνης γεννήθηκε στη Ζάκυνθο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία αποτελεί την τριτοβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και κοινωνικό εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας και χρόνιας πάθησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum –EDF), που εκπροσωπεί πάνω από 100 εκατομμύρια πολίτες με αναπηρία στην Ευρώπη.

Από το 2010 είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), εκπροσωπώντας την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ομάδα ΙΙΙ. Από το 2023 είναι Πρόεδρος του Τμήματος «Οικονομική και Νομισματική Ένωση, Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή» (ECO), ένα από τα 6 εξειδικευμένα τμήματα της EOKE.

Επιπρόσθετα, είναι μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας (ΕΑΠ).

Είναι μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν υποψήφιος Ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές του 2019 και του 2024.