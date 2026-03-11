ΠΑΣΟΚ: Στα «χαρακώματα» Ανδρουλάκης – Δούκας 16 μέρες πριν από το συνέδριο

Μένουν μόλις 16 μέρες μέχρι το Τάε Κβο Ντο να ανοίξει τις πύλες του για να υποδεχθεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά τα πνεύματα δε φαίνεται να καταλαγιάζουν στο εσωτερικό του. Στην πραγματικότητα, τα «στρατόπεδα» είναι διαμορφωμένα από καιρό, οι στόχοι τους το ίδιο και κανείς δεν έχει την παραμικρή επιθυμία να κάνει οποιαδήποτε υποχώρηση.

Χαρακτηριστικά είναι όσα είπε ο Χάρης Δούκας στον ΣΚΑΙ, ότι δεν θα κουραστεί να μιλά για την ανάγκη απόφασης του Συνεδρίου σχετικά με τη μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών, και πως θα θέσει τη σχετική απόφαση στο συνέδριο. «Το λέει και ο πρόεδρος, καταλαβαίνω συμφωνούν όλα τα στελέχη. Ποιος είναι ο λόγος να μην το αποφασίσουμε λοιπόν;», διερωτήθηκε, επιμένοντας ότι στο επιχείρημα «δε βγαίνει κυβέρνηση και θα χρειαστεί να σωθεί η χώρα», εκείνοι απαντούν ότι η χώρα για να σωθεί πρέπει να αλλάξει η κυβέρνηση, η ΝΔ. Για αυτό και ζητούν πολιτική αλλαγή, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει και να γίνεται πρώτο κόμμα. Υποστήριξε μάλιστα ότι το συνέδριο αποτελεί την τελευταία ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ. «Να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις στο συνέδριο», είπε, «δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Είναι το συνέδριο και μετά οι εκλογές». Ο ίδιος πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κανένας που να θέτει θέμα προέδρου. «Πολιτικά μιλάμε και πολιτικά θέλουμε όλοι να σηκωθεί το ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει πορεία ο τόπος», είπε.

Και ενώ στο γενικό αφήγημα συμφωνεί απολύτως ο πρόεδρος του κόμματος, μιλώντας στο in.gr, φρόντισε να απαντήσει άμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο παρερμηνείας για το τι μέλλει γενέσθαι στο συνέδριο του κόμματος σε λίγες μέρες από σήμερα. «Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία και τη σημερινή πολιτική της κυβέρνησης δεν υπάρχει. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο: τη νίκη έστω και με μία ψήφο», είπε, κάνοντας λόγο για μία άλλη πολιτική, που θα μειώσει τις ανισότητες, θα οικοδομήσει ισχυρή υγεία και παιδεία, θα έχει μία άλλη κοινωνική πολιτική και όχι διαφθορά. Ερωτηθείς ωστόσο για το εν λόγω ψήφισμα το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης το απέκλεισε, σημειώνοντας ότι «είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό για να το χρησιμοποιήσουμε λες και είμαστε σε γενική συνέλευση φοιτητών. Επειδή δεν είναι γενική συνέλευση φοιτητών, δεν είναι θέμα ψηφίσματος, είναι θέμα εθνικής πολιτικής στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ». Σημείωσε εξάλλου ότι στο συνέδριό του, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει την εθνική στρατηγική του για την χώρα, όπου θα γίνεται απολύτως καθαρό ότι αυτή δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τη ΝΔ σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο. «Αυτό, λοιπόν, δεν είναι θέμα ενός ψηφίσματος. Είναι θέμα μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής», είπε.

Και ενώ ο Χάρης Δούκας υποστήριξε εκ νέου ότι θα πρέπει το κόμμα του να συζητήσει με όσους λένε ότι είναι προοδευτικοί (σ.σ. μεταξύ αυτών και με τον Αλέξη Τσίπρα), αλλά κάνει το τελείως αντίθετο, απλά ανακοινώνει ονόματα, ασκώντας κριτική στον τρόπο και κάποια από τα πρόσωπα με τα οποία επιχειρείται η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση ήρθε και πάλι άμεσα από τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Πρόσωπα που έχουν κριθεί για τις επιλογές τους, δε νομίζω ότι μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο», είπε, σημειώνοντας ειδικά για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα πως «όταν έχεις οργανώσει ένα ολόκληρο σχέδιο εξαφάνισης του ΠΑΣΟΚ και μετά από αυτό το σχέδιο οργανώνεις ένα σχέδιο εξαφάνισης του ίδιου του κόμματός σου, δε νομίζω ότι έχεις την αξιοπιστία να θεωρείς ότι αυτός ο χώρος μπορεί να αναγεννηθεί μέσω ενός προσκηνιακού πολιτικού σχεδίου». Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάθε άλλο παρά απέκλεισε τις συνεργασίες. «Είμαστε ανοιχτοί να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και άλλες κοινωνικές δυνάμεις», είπε, τονίζοντας πάντως την ανάγκη να υπάρχει πάντα πολιτικό περιεχόμενο στις όποιες συνεργασίες.

Ο Χάρης Δούκας πάντως, άσκησε από την πλευρά του σκληρή κριτική και με αφορμή τις τελευταίες ανακοινώσεις της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση που κάνει ως αυτή την ώρα το ΠΑΣΟΚ είναι «φύρδην μίγδην» και πως θα έπρεπε οι όποιες τέτοιες κινήσεις να γίνονται στη βάση προαποφασισμένων και άρα γνωστών σε όλους κανόνων, ώστε να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία και να μη δείχνουν προς τα έξω ότι πρόκειται για ένα τσουβάλι και αγοράζουν από το ‘καλάθι’. Πρόκειται για μάλλον βαριές εκφράσεις που πιθανότατα δε θα μείνουν αναπάντητες, είτε στην πορεία προς το συνέδριο, είτε και σε αυτό ακόμα.

Την ίδια ώρα, μετά τον Βαγγέλη Κορακάκη, εκτός της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ έθεσε εαυτόν ο συγγραφέας Μιχάλης Πατεντάλης, τονίζοντας σε ανακοίνωση του ότι «η συμμετοχή μου σε διάφορες συζητήσεις προοδευτικών κομμάτων δεν με καθιστούν αυτομάτως μέλος κάποιας συντονιστικής οργάνωσης». Στην ίδια ανακοίνωση, εξάλλου, αφήνει να εννοηθεί ότι είδε αίφνης το όνομά του σε αυτή τη λίστα διεύρυνσης και σε μία συντονιστική επιτροπή που ο ίδιος δεν γνωρίζει καν τι και πώς συντονίζει…

«Η διεύρυνση είναι δύσκολη πολιτική διαδικασία», ήταν το μήνυμα που θέλησε να στείλει από την πλευρά της η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου, που τόνισε σε ανάρτησή της ότι όσοι έφυγαν ή επιτέθηκαν στο ΠΑΣΟΚ στις στιγμές που αυτό προσπαθούσε να σώσει την χώρα, συχνά ξεπέρασαν τα όρια της πολιτικής ηθικής και της στάσης στη διαφωνία. «Αν αυτά τα όρια αγνοηθούν, η διεύρυνση μπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα».