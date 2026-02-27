Παύλος Ασλανίδης για το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού: Σκληρές εικόνες, όσοι γονείς το είδαν, σοκαρίστηκαν

Για σκληρές εικόνες έκανε λόγο ο Παύλος Ασλανίδης, σχολιάζοντας το βίντεο της Μαρίας Καρυστιανού για τα 3 χρόνια από την μεγαλύτερη σιδηροδρομική τραγωδία σημειώνοντας πως «οι γονείς σοκαρίστηκαν».

Όπως είπε ο Παύλος Ασλανίδης μιλώντας στο Mega ότι «εγώ θα πω ότι χθες είχαμε στην Καισαριανή ένα μνημείο αφιερωμένο για τα θύματα των Τεμπών. Όσοι γονείς ήταν εκεί και πληροφορήθηκαν για το βίντεο (της Μαρίας Καρυστιανού) σοκαρίστηκαν, δεν τους άρεσε γιατί είναι πολύ σκληρές οι εικόνες».

Σημείωσε πως ο ίδιος δεν γνωρίζει αν η κα Καρυστιανού έχει πάρει άδεια από συγγενείς θυμάτων για τις φωνές που ακούγονται στο βίντεο και στη συνέχεια υπογράμμισε ότι όταν το βράδυ μίλησε με τη γυναίκα του εκείνη «έκλαιγε. Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί».

«Να σκεφτείτε ότι είδα χθες το όνομα του γιου μου σε ένα μάρμαρο και λύγισα για πρώτη φορά, όχι να δεις αυτό το πράγμα, νομίζω ήταν λάθος» πρόσθεσε ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών επανέλαβε, πως «αν και είναι δικαίωμα του καθενός να πολιτευτεί, εγώ το έχω ξαναπεί ότι το timing (σ.σ. για το κόμμα Καρυστιανού) δεν ήταν το καλύτερο επειδή ξεκινούν τα δικαστήρια. Αν ήθελε να κάνει κάτι ή θα έπρεπε να το κάνει πριν τις εκλογές ή αφού ολοκληρωθούν τα δικαστήρια. Δεν μπορεί να ανακοινώνεις ότι θα κάνεις κόμμα ενώ έχεις πολεμήσει τόσο πολύ, είναι σαν να παρατάς τη μάχη».

«Τα οικονομικά του συλλόγου είναι μια χαρά. Ξαφνικά έρχεται το ΣΔΟΕ σε έναν σύλλογο στα δύο χρόνια να κάνει έλεγχο. Ήρθε δυο μέρες μετά που ανακοίνωσε η Μαρία ότι θα κατέβει στην πολιτική. Ήταν στοχευμένο ό,τι και να λέμε. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά για το ποιος έκανε την καταγγελία από ό,τι ξέρω είναι ένας βουλευτής από τη Θεσσαλονίκη. ένας βουλευτής της ΝΔ από τη Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να πω το όνομα γιατί δεν είναι σίγουρο, αλλά το ξέρω» ανέφερε ο κ. Ασλανίδης.

Στη συνέχεια συμπλήρωσε πως: «Όλα είναι τακτοποιημένα αναφορικά με τα οικονομικά. Πολλά ακούγονται και ακούστηκαν και 2,5 εκατομμύρια για τη συναυλία, ακούστηκαν τρελά πράγματα. Η συναυλία ήταν 37.500 τα εισιτήρια, όλα γίναν νόμιμα. 15 ευρώ ήταν το εισιτήριο, σχεδόν 240.000 ήταν τα έξοδα, πληρώθηκε κόσμος.

Και επειδή ακούστηκε ότι παραχωρήθηκε δωρεάν το Καλλιμάρμαρο, πληρώσαμε 9 χιλιάρικα στην Ολυμπιακή Επιτροπή και άλλα 8 στην Αρχαιοτήτων που το διαχειρίζεται. Και αυτά τα χρήματα θα διατεθούν και για να γίνουν και εξετάσεις».

«Και πέρυσι ήμουν στο Σύνταγμα και πέρυσι μίλησα. Δεν έχει διαφορά. Όλοι πολεμάμε για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας. Για μένα δεν έπαιξε, δεν παίζει καθόλου ρόλο αυτό» τόνισε.

«Και είμαστε μια ομάδα, οι περισσότεροι από Θεσσαλονίκη γονείς, που ξεκινήσαμε τον σύλλογο για να βρούμε την αλήθεια, για να δικαιώσουμε τα παιδιά μας και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη και να δώσουμε στοιχεία για να βάλουμε όσους περισσότερους γίνεται στη φυλακή» κατέληξε.