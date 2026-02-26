Μαρία Καρυστιανού: Συγκλονιστικό βίντεο – κάλεσμα για τα τρία χρόνια από τα Τέμπη ενόψει της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα

Βίντεο με οπτικοακουστικό υλικό που παραπέμπει στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών ανάρτησε στα social media η Μαρία Καρυστιανού, ενόψει της συμπλήρωσης τριών ετών από το δυστύχημα και της προγραμματισμένης συγκέντρωσης το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στις 12.00, στο Σύνταγμα.

Στο βίντεο περιλαμβάνονται στιγμιότυπα που παραπέμπουν στο πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς και αποσπάσματα που αποτυπώνουν την αγωνία των επιβατών και τον ήχο της σύγκρουσης του Intercity με την εμπορική αμαξοστοιχία. Η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης –ενός από τα 57 θύματα– συνοδεύει την ανάρτηση με μήνυμα στο οποίο τονίζει ότι «τα 57 θύματα δεν ήταν απλοί αριθμοί», αλλά «πρόσωπα με ζωή, με όνειρα, με οικογένειες».

«Για κάποιους ήταν δυστύχημα, για εμάς ένα διαχρονικό έγκλημα που πάγωσε τον χρόνο», αναφέρει, σημειώνοντας ότι η μνήμη δεν διατηρείται μόνο μέσα από τις συγκεντρώσεις, αλλά και μέσα από «την ευθύνη όλων μας» να ζητούνται απαντήσεις. «Δεν ζητάμε εκδίκηση, διψάμε για δικαιοσύνη», υπογραμμίζει, καλώντας σε συμμετοχή στη συγκέντρωση του Σαββάτου, με αίτημα τη λογοδοσία και τη διαλεύκανση της υπόθεσης «για να μην συμβεί ποτέ ξανά».

Κλείνοντας, η Μαρία Καρυστιανού διατυπώνει το μήνυμα ότι «όταν ένα κράτος φροντίζει να ξεχνάμε, εμείς οι πολίτες οφείλουμε να θυμόμαστε», δίνοντας το στίγμα μιας κινητοποίησης που, όπως σημειώνει, συνδέει τη μνήμη με την απαίτηση για δικαίωση και αλήθεια.