Περιπέτεια στον αέρα για τον Στέφανο Κασσελάκη: Το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βενετία

Ο Στέφανος Κασσελακης είχε πάει στο Παρίσι για την Σύνοδο των Δημοκρατών και επιστρέφοντας, έζησε μια περιπέτεια on air όταν κατά τη διάρκεια της πτήσης η καμπίνα του αεροσκάφους άρχισε να μυρίζει σαν κάτι να καίγεται.

Όλα αυτά, σε αεροσκάφος της εταιρείας Air France, με το οποίο ο Στέφανος Κασσελάκης θα επέστρεφε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσωπικό του αεροσκάφους ενημέρωσε του επιβάτες ότι υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να κάνουν αναγκαστική προσγείωση στη Βενετία. Όπως και έγινε…

Το αεροσκάφος (που είχε απογειωθεί στις 11.30 π.) στις 12.30 έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Βενετία.

#AF1532 is squawking 7700, indicating a general emergency. Reason not yet known. https://t.co/GfU3JekgQk



More info on ‘squawking 7700’ here. https://t.co/CRoOOMhDKB pic.twitter.com/65zXvQxdsQ