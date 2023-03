Ο κ. Πέτρος Λεκάκης είναι υποψήφιος βουλευτής ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Α’ Θεσσαλονίκης και Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Ποιο είναι το διακύβευμα των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και πως διαμορφώνεται το δίλημμα του κόμματός σας μετά την τραγωδία των Τεμπών;

Πρώτα από όλα θα πρέπει να πούμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των 57 συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι. Συγκλονισμένοι, θλιμμένοι και ταυτόχρονα

οργισμένοι για το γεγονός ότι στην Ελλάδα του 2023 δυο τρένα κατευθύνονται στην ίδια γραμμή με αντίθετες πορείες και συγκρούονται. Ζητάμε λοιπόν απαντήσεις στα «γιατί» που βγάζουν τον κόσμο στους δρόμους αλλά και στο «πότε». Πότε θα γίνουμε κράτος, επιτέλους. Ο πρόεδρός μας Νίκος Ανδρουλάκης από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι η τραγωδία των Τεμπών για την οποία ευθύνεται η εικόνα του ελληνικού σιδηρόδρομου και κατ’ επέκταση η εικόνα του «βαθέως κράτους» πρέπει να απασχολήσει τον δημόσιο διάλογο ενόψει εκλογών. Το δίλημμα λοιπόν το διαμορφώνουν οι ίδιες οι εξελίξεις. Θέλουν οι πολίτες ένα κράτος «λάφυρο» όπως το αντιλαμβάνονται η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα σύγχρονο κράτος, εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος που θα εγγυάται την ασφάλεια και την ανάπτυξη και θα δίνει προοπτική στον Ελληνικό λαό, όπως διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής;

Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί ισχυρό διψήφιο ποσοστό στις εκλογές για να γίνει ο πρωταγωνιστής της επόμενης ημέρας. Πως ορίζετε αυτό το ποσοστό;

Το ΠΑΣΟΚ θα είναι πρωταγωνιστής των εκλογών μέσα από το ισχυρό διψήφιο ποσοστό που θα μας δώσουν οι πολίτες. Δεν υπάρχει «ταβάνι» στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε, εγγυάται την ανανέωση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης και βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Μέσα από τις προτάσεις του εξασφαλίζει λύσεις όχι για τους προνομιούχους όπως κάνουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά για όλους.

Με ποιον όμως θα συνεργαστείτε την επόμενη ημέρα. Δεν πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες;

Οι πολίτες γνωρίζουν ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, εκλέγουν το ΠΑΣΟΚ, τους ανθρώπους του, στηρίζουν τις ιδέες και τις προτάσεις του. Ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ και βγαίνει ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής είμαστε ξεκάθαροι. Έχουμε καταθέσει εδώ και καιρό δημόσια ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανασυγκρότηση της χώρας. Μιλάμε

συγκεκριμένα και όχι αόριστα όπως κάνουν οι κκ. Μητσοτάκης και Τσίπρας που μόνο μέλημα έχουν την παραμονή ή την ανακατάληψη της εξουσίας. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς μιλάμε για τη χώρα. Όχι για καρέκλες. Έχοντας ισχυρό διψήφιο ποσοστό συζητάμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων και εάν υπάρξουν προγραμματικές συγκλίσεις προχωράμε. Αυτό είναι σαφές. Ο Νίκος Ανδρουλάκης εκπροσωπεί ένα νέο πολιτικό ήθος και ένα νέο μοντέλο πολιτικής, όπως πρέπει να έχει κάθε σύγχρονος Ευρωπαίος ηγέτης.

«Κατεβαίνετε» υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης. Τι διεκδικείτε για την πόλη σας;

Ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του προέδρου μας για ανανέωση του ΠΑΣΟΚ, ανανέωση του πολιτικού συστήματος, ανανέωση της χώρας και προσδοκώ να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στην αναγέννηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Με γνώση και σχέδιο για την πόλη που αγαπώ δεσμεύομαι να εργαστώ για την επίλυσή των προβλημάτων. Πιο δυνατό ΠΑΣΟΚ λοιπόν στις εκλογές, πιο δυνατή η Θεσσαλονίκη. Με ετοιμότητα και εντιμότητα θα αγωνιστώ για μια καλύτερη πόλη.

Who is who

Ο Πέτρος Λεκάκης είναι πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ενώ στο παρελθόν διετέλεσε αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ασχολείται ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία 13 χρόνια, οπότε και εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος. Είναι τραπεζικό στέλεχος και πατέρας τριών παιδιών. Στις εθνικές

εκλογές συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής στην Α’ Θεσσαλονίκης.