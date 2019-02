Πολάκης: Νέο «χτύπημα» για το τσιγάρο με επίθεση στα ΜΜΕ!

Ήταν μόλις πριν λίγες ώρες, όταν ο Παύλος Πολάκης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, απαντούσε στον Επίτροπο Υγείας, Βιτένις Αντριουκαΐτις, για την κριτική του τελευταίου σχετικά με το… κάπνισμα του αναπληρωτή υπουργού Υγείας σε κλειστούς δημόσιους χώρους.

Σχεδόν 24 ώρες μετά επανέρχεται με νέο μήνυμα, στο οποίο εμμένει στις θέσεις του -και τις επιθέσεις του- βάζοντας, ωστόσο, στο… στόχαστρο και δημοσιογράφους. Και μάλιστα ονομαστικά. Στην συνέχεια κάνει… κόπι πάστε (σ.σ. σύμφωνα με την δική του ορολογία) την χθεσινή του ανάρτηση…

Συγκεκριμένα αναφέρει στην νέα του ανάρτηση:

«ΑΝΤΕ ΠΑΜΕ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΛΟΓΟΥΣ :

πρώτον προς κάποιους δημοσιογράφους οπαδούς και εργολάβους της «κεντροαριστερής σύγκλισης» με «ανοιχτά παράθυρα » και στη σημιτική λαμογια……

Και δεύτερο για κάτι αντικειμενικούς παρουσιαστές τύπου Χατζηνικολαου που απ οςα έγραψα απομόνωσε μονο μια φράση για το πότε θα το κόψω .

Ετςι το ξανά βάζω για να το διαβάζει ο πρώτος και να βουρλιζεται και ο δεύτερος μπας και δεν το διάβασε ολόκληρο ….

Προς κύριο Βιτενις Αντριουκαιτις :

-Αυτος ο»τύπος» κύριε επίτροπε ασχολείται τρία χρονια με πιο σοβαρά πράγματα στο χωρο της υγείας απο το τςιγαρο .Μαθε πριν μιλήσεις !!!

-Ειναι ψέμματα πως δεν φορούσε κανεις γραβάτα οταν ήρθατε στο Υπουργειο.Ο θυρωρός στην είσοδο φορούσε .Εγω δεν φοράω .Οι γραβατωμένοι που πέρασαν απο δω χρεωκοπησαν τη χώρα μας .Αυτους πολεμάμε .Μαθε πριν μιλήσεις !!

-το τσιγάρο θα το κόψω οταν το επιλέξω με ελεύθερη βούληση εγω (δεν αργεί η απόφαση ,αλλα θα ειναι δική μου)

-Τη φωτογραφία που κρατάς την τράβηξε κρυφά κάποιος εκπρόσωπος εταιρείας Υγειονομικου υλικού που ειχαμε καλέσει σε συναντηση διαπραγματευςης στο υπουργείο και τους αναγκάσαμε να κατεβάσουν 20% τις τιμές που πουλούσαν τα είδη τους στα νοςοκομεια της χώρας μας(Υλικα επεμβατικής καρδιολογίας )

Η φωτογραφία ειναι οταν έληξε η συναντηση και την αναπαρήγαγαν πολλα ΜΜΕ τηλεοπτικά και ιντερνετικα απο τα οποια κόψαμε περίπου 6-10 εκατομμύρια ευρω διαφημιςτικη δαπάνη το χρόνο που έπαιρναν ΚΑΚΩΣ απο το Υπ Υγειας!

Ρωτα ενα συνάδελφο σου απο την Ελλάδα ,εκει στην ευρωπαϊκή επιτροπή ,(φοράει και γραβάτα πάντα) πόσα τους έδινε καθε χρόνο για προβολή μηνυμάτων της αντικαπνιστικής εκστρατείας τα οποια ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ!!!!!

OK «GUY»???

Yours sincerely

Pavlos Polakis deputy Minister of Health».

