Με μια ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο έκανε γνωστό που βρίσκεται από χθες το βράδυ. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη. Η ανάρτηση αποθεώνει την Ελλάδα και σίγουρα θα προκάλεσε ανησυχία και ενόχληση στην Άγκυρα.

Στην ανάρτηση γράφει: «Είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα στην Ελλάδα, ένα ζωτικό συνεργάτη των ΗΠΑ με τον οποίο μοιραζόμαστε μια κοινή στρατηγική. Η ισχύς της διμερούς μας σχέσης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχών και ανυπομονώ να έχω μια παραγωγική επίσκεψη».

Δείτε την ανάρτηση

Thrilled to be back in Greece, a vital U.S. partner with whom we share a common strategic vision. The strength of our bilateral relationship is at an all-time high, and I’m looking forward to a productive visit. pic.twitter.com/8UZIAj6jtk — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 28, 2020

Μέτρα παντού στην Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη είναι ο πρώτος σταθμός της τριήμερης επίσκεψης του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο κ. Πομπέο έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο Μάικ Πομπέο συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια. Η συνάντηση ξεκίνησε στις 9:30 το πρωί, σε αίθουσα του ξενοδοχείου όπου έχει καταλύσει η πολυπληθής αμερικανική αποστολή, με τους δύο υπουργούς να ανταλλάσουν “αγκωνιές’ αντί χειραψίας τηρώντας τα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού.

Η συνάντηση διήρκεσε περίπου 45-50 λεπτά και στη συνέχεια ο κ. Πομπέο αναχώρησε για το ΣΒΕ, όπου θα διεξαχθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ενέργεια παρουσία και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη. Στη συνέχεια θα υπογραφεί συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών καλωσόρισε με την σειρά του τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Υποδέχτηκα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, @SecPompeo, στην πρώτη επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιώνονται οι ισχυροί δεσμοί και η διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση 🇬🇷🇺🇸. pic.twitter.com/DYoer0rlJQ — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2020

FM @NikosDendias welcomes @SecPompeo on his landmark 1st visit to #Thessaloniki underscoring strong ties &growing partnership b/w 🇬🇷&🇺🇸 / O ΥΠΕΞ Ν.Δένδιας υποδέχεται τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στην 1η του επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη-ισχυροί δεσμοί& διαρκώς ενισχυόμενη εταιρική σχέση 🇬🇷&🇺🇸 pic.twitter.com/vCCRnxGWrF — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) September 28, 2020

Τον ενθουσιασμό του δεν έκρυψε και ο αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάϊατ.

Pleased to join @SecPompeo and my friend Min @NikosDendias to review the gains we've made this year in all areas of the US-Greece relationship. We will continue to invest in northern Greece and support Greece's efforts to build peace, stability, and prosperity in the #EastMed. pic.twitter.com/G9TT01ylyx — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) September 28, 2020

Η επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του, Σούζαν, θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή του στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης Δαυίδ Σαλτιέλ, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη.

Επόμενος σταθμός του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα είναι η Κρήτη και η ναυτική βάση της Σούδας.