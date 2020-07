Τα επτά του χρόνια κλείνει σήμερα ο Πρίγκιπας Τζορτζ, ο μεγαλύτερος γιος του Πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Η προγιαγιά του, Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν από τους πρώτους που ευχήθηκε στο δισέγγονό της.

Στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter η Βασίλισσα εύχεται χρόνια πολλά στον μικρό Πρίγκιπα μαζί με ένα emoji τούρτας γενεθλίων.

Wishing Prince George a very happy seventh birthday today! 🎂



📷 by The Duchess of Cambridge https://t.co/oE8UdyMg0J