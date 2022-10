Τα… ρέστα ζητά η Τουρκία για τις εικόνες ντροπής με τους γυμνούς μετανάστες στον Έβρο. Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί, με ανάρτησή του στο twitter σχεδόν κατηγόρησε την Ελλάδα για fake news και μας έκανε μαθήματα… πολιτισμού.

Η φωτογραφία με τους 92 μετανάστες να έχουν αφεθεί εντελώς γυμνοί σε νησίδα του Έβρου, σε ελληνικό έδαφος, προκάλεσε σοκ. Η Ελλάδα εγκάλεσε την Τουρκία αλλά η Άγκυρα, όπως συνηθίζει, προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στην ελληνική πλευρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαρακτηριστική η ανάρτηση του υφυπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, Ισμαήλ Τσατακλί, ο οποίος έκανε repost το tweet του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότη Μηταράκη και ζήτησε από την Ελλάδα να είναι πιο… πολιτισμένη!

«Καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία. Αφιερώστε τον χρόνο σας για να σεβαστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι σε χειραγωγήσεις και ανεντιμότητα! Ελάτε, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Απλά να είστε λίγο πολιτισμένοι» έγραψε ο Τούρκος υπουργός.

As you couldn’t find one single case of human rights violation by 🇹🇷, you just seek to expose image of your cruelty you’ve inflicted as if 🇹🇷’s done!

Spend your time to obey human rights, not for manipulations & dishonesty!

C’mon, it’s not big deal; just be little bit civilised! https://t.co/Wu45kEN8tQ