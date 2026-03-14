Προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα: Συζήτηση με αγρότες και νέους επιχειρηματίες είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο προσυνέδριο της ΝΔ που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα μίλησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σήμερα Σάββατο (14.3.26).

Θέμα του προσυνεδρίου της ΝΔ που διεξάγεται στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, παρουσία του προέδρου της ΝΔ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι: «Δυνατή Οικονομία-Δυνατή Ελλάδα».

Μπαίνοντας στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Λάρισα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, όπως κάνει σε όλες τις αγροτικές περιοχές που επισκέπτεται.

11.35-11.40 Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου

11.40-11.45 Δημήτριος Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας

11.45-11.50 Θανάσης Μαμάκος, Δήμαρχος Λάρισας

11.50-11.55 Ηλίας Σουφλιάς, Πρόεδρος Δ.Ε.Ε.Π. Λάρισας

11.55-12.00 Κωνσταντίνος Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

12.00-12.05 Ιωάννης Σμυρλής, Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας

12.05-12.10 Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας

12.10-12.15 Ορφέας Γεωργίου, Πρόεδρος ΟΝΝΕΔ

12.15-12.55 panel συζήτησης στο οποίο θα συμμετέχουν οι υπουργοί: Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & Πρόεδρος EUROGROUP, Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12.55-13.05 ομιλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

13.05-13.50 panel συζήτησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με έναν αγρότη, έναν μηχανικό συστημάτων πληροφορικής, τη διευθύνουσα σύμβουλο νεοφυούς επιχείρησης και τον ιδιοκτήτη ελληνικής εταιρείας.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων.

«Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε. Η “Ασπίδα του Αχιλλέα” θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας», τόνισε ο πρωθυπουργός.