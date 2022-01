Πολλά ακούστηκαν κατά την τριήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής επί της πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη (27.01.2022) o ΣΥΡΙΖΑ. Από αυτά όμως που σίγουρα κατάφεραν να ξεχωρίσουν ήταν η αναφορά του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα στον ιστορικό… «Παπαρατσένκο».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Δημήτρης Κουτσούμπας θέλησε να αναφερθεί – μεταξύ άλλων – στον καθηγητή του πανεπιστημίου John Hopkins, Σέργκεϊ Ρατσένκο, ο οποίος ανάρτησε τέσσερα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα από τα Ρωσικά Κρατικά Αρχεία τα οποία αναφέρονται στη στήριξη του ΚΚΕ από την ΕΣΣΔ. Προσπαθώντας λοιπόν να θυμηθεί το όνομα του καθηγητή και αντί να τον αποκαλέσει Ρατσένκο, τον αποκάλεσε «Παπαρατσένκο», προκαλώντας παραλήρημα στο Twitter.

«Και καλά αυτός ο πώς τον λένε ξένος ιστοριοδίφης, τον ξεχνάω, Παπα… Παπά… Παπαρατσένκο» είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.

«Αλλά καλά αυτός, αλλά οι εγχώριοι επαγγελματίες δημοσιογράφοι… δεν ήξεραν δεν ρώταγαν. Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φυντάνια» συνέχισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με το προεδρείο να αναφέρει αμέσως μετά «να γραφτεί κανονικά στα πρακτικά».

Και μετά από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ χρειάστηκαν μόνο λίγες ώρες για να τρεντάρει το hashtag Παπαρατσένκο τρένταρε στο Twitter, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν με την ατάκα του Δημήτρη Κουτσούμπα.

Την ατάκα του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ σχολίασε μέσω Twitterκαι ο ίδιος ο καθηγητής αναφέροντας τα εξής: «Το ενδιαφέρον μου για τη δημοσίευση των ντοκουμέντων για τις σχέσεις του ΚΚΕ με τη Σοβιετική Ένωση είναι ιστορικό. Δεν ενδιαφέρομαι (και γνωρίζω και ελάχιστα) για τις τωρινές πολιτικές του ΚΚΕ. Με τη δημοσίευση των ντοκουμέντων, ξεκινάω ενδιαφέρουσες συζητήσεις και συχνά συνδέω ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα. Είναι φυσιολογικό.

Αυτό που δεν είναι φυσιολογικό, είναι ο ηγέτης ενός ελληνικού πολιτικού κόμματος να επιτίθεται σε έναν ιστορικό, στον ίδιο προσωπικά χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Είναι αναξιοπρεπές, για να μην πω απαράδεκτο. Θα πρότεινα στον κύριο Κουτσούμπα, που φαίνεται τόσο ενθουσιώδης για την ανάγνωση αρχειακών ντοκουμέντων, να διαβάσει περισσότερα από αυτά».

