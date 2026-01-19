Πολιτική

Πρώτο πλάνο ο Ανεστίδης έξω από το Μαξίμου την ώρα των δηλώσεων για τη συνάντηση Μητσοτάκη με τους αγρότες

Αν και ήταν ανεπιθύμητος στη συνάντηση στο Μαξίμου, ο αγροτοσυνδικαλιστής πήγε εκεί από νωρίς και μάλιστα, έκανε και δηλώσεις μπροστά στις κάμερες
Μπορεί ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης να έχει τεθεί εκτός, τόσο από την κυβερνητική πλευρά όσο και από το μπλόκο των Μαλγάρων το οποίο έως πρόσφατα εκπροσωπούσε, ωστόσο… ο ίδιος ήταν «τελικά πρώτο» πλάνο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1/26) έγινε η κρίσιμη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. 

Υπενθυμίζεται ότι ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, είναι persona non grata στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις ύβρεις που εκτόξευσε μπροστά στις κάμερες για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Παρόλα αυτά, ο ίδιος όχι μόνο εμφανίστηκε έξω από το Μαξίμου την ώρα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες αλλά… έκανε και τις σχετικές δηλώσεις ενώ στη συνέχεια, μετά το τέλος της συνάντησης, ήταν «πρώτο πλάνο» πίσω από τον Κώστα Τσιάρα την ώρα των δηλώσεων. 

«Να μας δώσει τα κλεμμένα λεφτά που μας έτρωγαν έξι χρόνια. Κατά ομολογία του πρωθυπουργού, με την καλύτερη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ φέτος περίσσεψαν γύρω στα 160 με 180 εκατομμύρια» είχε πει νωρίτερα μεταξύ άλλων ο Κώστας Ανεστίδης, σε δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους. 

Ο αγροτοσυνδικαλιστής, ζήτησε την επιστροφή χρημάτων που, όπως υποστήριξε, στερήθηκαν οι αγρότες τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος τη βελτιωμένη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

