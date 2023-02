Ήταν λίγο μετά τις 9 το πρωί της Κυριακής (12.02.2023), όταν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποδέχθηκε τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, στο αεροδρόμιο των Αδάνων, στο πλαίσιο στήριξης της Ελλάδας στην Τουρκία, μετά τους δύο φονικούς σεισμούς, που ισοπέδωσαν δέκα επαρχίες της γειτονικής χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, και ο Τούρκος ομόλογος του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, πέρασαν τέσσερις ώρες στην Αντιόχεια, κατά τη διάρκεια των οποίων δόθηκε η ευκαιρία να… σπάσει ο πάγος, μετά την πολύμηνη ένταση στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας. Και οι δύο, στις κοινές δηλώσεις που έκαναν, πριν ολοκληρωθεί η επίσκεψη Δένδια, στην Τουρκία, αποκάλεσαν ο ένας τον άλλον “φίλο” και έκαναν λόγο για βελτίωση των σχέσεων και επίλυση των διαφορών, μέσω του διαλόγου.

Ο Τσαβούσογλου τον υποδέχθηκε με μία θερμή αγκαλιά και ακολούθησε κατ’ ιδίαν συνάντηση περίπου μισής ώρας.

Στη συνέχεια, πέταξαν με ελικόπτερο πάνω από την Αντιόχεια, για να βρεθούν στο κέντρο πολιτικής προστασίας της περιοχής, όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη διαχείριση της τεράστιας καταστροφής.

“Θα ήθελα να έρχομαι για χαρές, όχι για τέτοια ζητήματα, αλλά είμαστε εδώ τώρα”, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, μόλις έφτασε στο κέντρο πολιτικής προστασίας στην Αντιόχεια.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Δένδιας και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου βρέθηκαν στην περιοχή, όπου επιχειρούσαν επί επτά ημέρες, Έλληνες διασώστες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τόνισε ότι “οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες δύσκολες μέρες” και ότι “δεν πρέπει να περιμένουμε ένα σεισμό για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας”, με τον Νίκο Δένδια να συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή να συνεχιστεί η βοήθεια από την πλευρά της Ελλάδας με όποιο τρόπο είναι δυνατό.

“Ευχαριστώ προσωπικά τον αξιότιμο φίλο μου, Νίκο Δένδια, για την επίσκεψη του στη χώρα μας. Η σημερινή παρουσία του δείχνει τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του ελληνικού λαού στους Τούρκους. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν με τις αρχές για να δουν πώς μπορούν να βοηθήσουν. Αμέσως έστειλαν σωστικά συνεργεία και αεοσκάφη. Αλλά και ο φίλος κ. Στυλιανίδης ήρθε με αεροπλάνο και επισκέφθηκε την περιοχή μας. Πριν από λίγο επισκεφθήκαμε την αποστολή της ΕΜΑΚ που επιχείρησε 7 μέρες, 24 ώρες, και κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες. Τους ευχαριστήσαμε για αυτές τις προσπάθειες. Παρακολουθήσαμε ότι μετά από κάθε διάσωση κάθε ζωής, κάθε ανθρώπου, δεν χάρηκαν μόνο οι Έλληνες διασώστες, αλλά όλοι οι Έλληνες. Οι σχέσεις καλής γειτονίας φαίνονται σε τέτοιες δύσκολες μέρες. Το 1999 και οι δύο χώρες είχαν πληγεί από τους σεισμούς. Πρώτα έτρεξε η Ελλάδα και μετά εμείς. Τότε, που δεν ήμουν πολιτικός, είχα στείλει μία επιστολή στο περιοδικό “Time” και έγραφα μεταξύ άλλων ότι “είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε έναν σεισμό για να βελτιώσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις. Τότε, το είχα πει ως απλός πολίτης. Το επαναλαμβάνω ως υπουργός Εξωτερικών. Ελπίζω ότι θα καταβάλλουμε προσπάθεια να λύσουμε τις μεταξύ μας διαφορές μέσω του διαλόγου. Θέλω να ευχαριστήσω και να εκφράσω την ευγνωμοσυνωη μου στο Νίκο Δένδια, την ελληνική κυβέρνηση και ελληνικό λαό”, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, επισήμανε: “Θα ήθελα να διαβιβάσω προς τον φίλο μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου, την τουρκική κυβέρνηση και τον τουρκικό λαό, τα πιο θερμά συλλυπητήρια για τις χιλιάδες απώλειες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Θα ήθελα ευχαριστήσω τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τα πολύ θερμά λόγια για τους Έλληνες διασώστες και τη θερμή αναφορά του στην παρουσία μας εδώ. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς για τις ζωές που σώθηκαν από Έλληνες διασώστες, αλλά και τις πάρα πολλές ζωές που σώθηκαν από Ευρωπαίους διασώστες. Θα ήθελα να διευκρινίσω, ότι η προσπάθεια της Ελλάδας να βοηθήσει δεν σταματάει εδώ. Έχω εντολή από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί, είτε διμερώς, είτε στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην ΕΕ“.

Ο Τούρκος υπουργός μετά το τέλος της επίσκεψης του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter: «Ευχαρίστησα τον Νίκο Δένδια, υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την υποστήριξη και την αλληλεγγύη του ελληνικού κράτους και του ελληνικού λαού μετά τον καταστροφικό σεισμό. Η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που προσέφεραν βοήθεια στην Τουρκία. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, ένας γείτονας που τείνει χείρα βοηθείας, είναι ένας πραγματικός γείτονας».

