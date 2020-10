Σεισμός: Τηλεφώνημα Μητσοτάκη σε Ερντογάν – “Όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας να μείνουμε ενωμένοι”

Μετά τον ισχυρό σεισμό των 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Σάμου, το μεσημέρι της Παρασκευής (30.10.2020), ο Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στον πρόεδρο της Τουρκίας για τους νεκρούς στη Σμύρνη, τονίζοντας ότι “όποιες κι αν είναι οι διαφορές μας, αυτές τις ώρες οι λαοί μας πρέπει να μείνουν ενωμένοι”.

I just called President @RTErdogan to offer my condolences for the tragic loss of life from the earthquake that struck both our countries. Whatever our differences, these are times when our people need to stand together.